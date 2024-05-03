Скоро Пасха: почему согласно традиции в этот день принято красить яйца

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Обычай окрашивания яиц существует во множестве культур. В частности, в некоторых странах африканского континента местные жители расписывали страусиные яйца. Кроме того, яйца красили в Финикии, Ассирии и на территории Персии.
У множества народов яйцо считалось символом плодородия и его было принято приносить в дар во время осенних и весенних празднеств урожая. Как правило, яйца окрашивали в красный цвет, пишет newia.ru.
Согласно предположениям исследователей, обычай красить яйца среди христиан возник в связи с одним знаковым событием. По легенде, после того, как воскрес Иисус Христос, его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского правителя с известием об этом чуде. Император не поверил женщине, провозгласив, что скорее яйцо покраснеет, чем мертвый воскреснет. В то же мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар правителю, покраснело.
Так появилась христианская традиция красить яйца в красный цвет. По другой версии, данный оттенок является символом Христовой крови, пролитой за грехи человечества.
В наше время разные народы красят яйца не только в красный. Традиция постепенно видоизменилась, и в разных странах появился обычай красить яйца на Пасху в различные цвета, а также расписывать их всевозможными орнаментами.