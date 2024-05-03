Скоро Пасха: почему согласно традиции в этот день принято красить яйца

Согласно предположениям исследователей, обычай красить яйца среди христиан возник в связи с одним знаковым событием. По легенде, после того, как воскрес Иисус Христос, его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского правителя с известием об этом чуде. Император не поверил женщине, провозгласив, что скорее яйцо покраснеет, чем мертвый воскреснет. В то же мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар правителю, покраснело.