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Published Сегодня, 16:38

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Скоро Пасха: почему согласно традиции в этот день принято красить яйца

Скоро Пасха: почему согласно традиции в этот день принято красить яйца

3 мая 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney
Известно, что обычай красить яйца возник еще в дохристианские времена — задолго до того, как люди начали праздновать Пасху.

Обычай окрашивания яиц существует во множестве культур. В частности, в некоторых странах африканского континента местные жители расписывали страусиные яйца. Кроме того, яйца красили в Финикии, Ассирии и на территории Персии.

У множества народов яйцо считалось символом плодородия и его было принято приносить в дар во время осенних и весенних празднеств урожая. Как правило, яйца окрашивали в красный цвет, пишет newia.ru.

Согласно предположениям исследователей, обычай красить яйца среди христиан возник в связи с одним знаковым событием. По легенде, после того, как воскрес Иисус Христос, его ученица Мария Магдалина явилась ко двору римского правителя с известием об этом чуде. Император не поверил женщине, провозгласив, что скорее яйцо покраснеет, чем мертвый воскреснет. В то же мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар правителю, покраснело.

Так появилась христианская традиция красить яйца в красный цвет. По другой версии, данный оттенок является символом Христовой крови, пролитой за грехи человечества.

В наше время разные народы красят яйца не только в красный. Традиция постепенно видоизменилась, и в разных странах появился обычай красить яйца на Пасху в различные цвета, а также расписывать их всевозможными орнаментами.

#Общество#Пасха#Пасхальные яйца#Все материалы авторов
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