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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Опасность молний: что делать с электросамокатом во время грозы

8 мая 2024, 05:16
В нашей стране начался традиционный сезон использования электросамокатов. Однако, помимо соблюдения правил дорожного движения, необходимо также учитывать погодные условия. Эксперт Василий Шутов поделился советами о том, как действовать в холодную и дождливую погоду.

По его словам, при обычном дожде езда на электросамокате может стать опасной, так как уменьшается сцепление с дорогой, что делает самокат менее управляемым. Кроме того, если гидроизоляция сломана, попадание воды может навредить устройству, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт отмечает, что после намокания самоката нужно его просушить перед повторным использованием. Также важно установить специальную защиту на транспортное средство и только потом ездить в дождливую погоду.

Согласно мнению эксперта, при определенных условиях электросамокат может привлечь молнию, поэтому во время грозы лучше укрыться и не находиться рядом с транспортом. Необходимо избегать прикосновения к самокату руками и не ставить его на зарядку в такое время.

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