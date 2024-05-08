Опасность молний: что делать с электросамокатом во время грозы

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По его словам, при обычном дожде езда на электросамокате может стать опасной, так как уменьшается сцепление с дорогой, что делает самокат менее управляемым. Кроме того, если гидроизоляция сломана, попадание воды может навредить устройству, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт отмечает, что после намокания самоката нужно его просушить перед повторным использованием. Также важно установить специальную защиту на транспортное средство и только потом ездить в дождливую погоду.
Согласно мнению эксперта, при определенных условиях электросамокат может привлечь молнию, поэтому во время грозы лучше укрыться и не находиться рядом с транспортом. Необходимо избегать прикосновения к самокату руками и не ставить его на зарядку в такое время.