Курс доллара летом может быть в диапазоне 90-93 рубля

Курс доллара летом, скорее всего, будет колебаться в промежутке между 90 и 93 рублями. Однако с учетом изменений в геополитической обстановке курсы валют могут быть иными, заявил экономист Денис Перепелица из РЭУ им. Г. В. Плеханова.