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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Курс доллара летом может быть в диапазоне 90-93 рубля

14 мая 2024, 08:23
Курс доллара летом, скорее всего, будет колебаться в промежутке между 90 и 93 рублями. Однако с учетом изменений в геополитической обстановке курсы валют могут быть иными, заявил экономист Денис Перепелица из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По его мнению, существуют факторы, которые могут привести к девальвации доллара и, следовательно, способствовать укреплению рубля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Если США решат ввести строгие санкции в отношении китайских компаний, Китай может ответить сбросом американских облигаций, что может вызвать девальвацию доллара», — отметил эксперт.

Другой причиной укрепления рубля может стать повышение цен на нефть из-за осложнения палестинско-израильского конфликта, добавил Перепелица. Также изменение курса может произойти в результате смягчения денежной политики Банка России.

«Таким образом, наиболее вероятно, что курс будет находиться в диапазоне 90-93 рубля за доллар с возможной тенденцией к укреплению национальной валюты в средне- и долгосрочной перспективе», — подытожил эксперт.

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