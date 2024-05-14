Курс доллара летом может быть в диапазоне 90-93 рубля

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По его мнению, существуют факторы, которые могут привести к девальвации доллара и, следовательно, способствовать укреплению рубля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Если США решат ввести строгие санкции в отношении китайских компаний, Китай может ответить сбросом американских облигаций, что может вызвать девальвацию доллара», — отметил эксперт.
Другой причиной укрепления рубля может стать повышение цен на нефть из-за осложнения палестинско-израильского конфликта, добавил Перепелица. Также изменение курса может произойти в результате смягчения денежной политики Банка России.
«Таким образом, наиболее вероятно, что курс будет находиться в диапазоне 90-93 рубля за доллар с возможной тенденцией к укреплению национальной валюты в средне- и долгосрочной перспективе», — подытожил эксперт.