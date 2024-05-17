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Updated Сегодня, 08:28

Новое направление подготовки появилось в Техническом университете Верхней Пышмы

Новое направление подготовки появилось в Техническом университете Верхней Пышмы

17 мая 2024, 08:26
Фото: пресс-служба Технического университета
Технический университет Верхней Пышме объявил о запуске новой программы высшего образования в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов».

Студенты смогут получить все необходимые навыки для эффективного управления лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями. В образовательной программе представлены самые современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также эффективное управление возобновляемыми биоресурсами.

Лесопромышленное дело для нашей страны является не только фундаментальной, но и перспективной для развития отраслью. Открывая прием на новую программу, мы предоставляем перед студентами возможность встать во главе этого развития, — отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.
Фото: пресс-служба Технического университета

Обучающиеся получат глубокие теоретические знания и практический опыт работы с передовыми технологиями, автоматизации производственных процессов и цифровых инструментов управления.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма#Образование#Технологии#Обучение#Практика#Университет#Высшее образование
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