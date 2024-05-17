Новое направление подготовки появилось в Техническом университете Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Студенты смогут получить все необходимые навыки для эффективного управления лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями. В образовательной программе представлены самые современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также эффективное управление возобновляемыми биоресурсами.
Лесопромышленное дело для нашей страны является не только фундаментальной, но и перспективной для развития отраслью. Открывая прием на новую программу, мы предоставляем перед студентами возможность встать во главе этого развития, — отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.
Обучающиеся получат глубокие теоретические знания и практический опыт работы с передовыми технологиями, автоматизации производственных процессов и цифровых инструментов управления.