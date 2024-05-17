Новое направление подготовки появилось в Техническом университете Верхней Пышмы

Студенты смогут получить все необходимые навыки для эффективного управления лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями. В образовательной программе представлены самые современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также эффективное управление возобновляемыми биоресурсами.