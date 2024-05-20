Два самолета Ил-76 МЧС России возвращаются из Ирана

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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На борту этих самолетов находятся российские спасатели, необходимое оборудование, кинологические расчеты и специальная техника. Их задача заключалась в поиске разбившегося вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, пишет regions.ru.
По информации агентства Mehr, президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие члены делегации погибли в результате крушения вертолета. Делегация возвращалась из Азербайджана. Позже официальную информацию о произошедшем подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.
На данный момент причины катастрофы еще неизвестны. Однако предполагается, что плохая погода могла стать одной из причин аварии. Также есть версия о возможном саботаже, приведшем к трагедии.