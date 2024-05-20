tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли

20 мая 2024, 08:44
Во время соревнований по ралли, которые проходили в Мельниково под Петербургом в субботу, произошло ЧП. Гоночный автомобиль выехал за пределы трассы и врезался в толпу зрителей.

По информации очевидцев, автомобиль потерял управление на повороте и его выкинуло в зрительскую зону. В результате два человека получили травмы. Один из пострадавших получил серьезные переломы, сообщает 360tv.ru.

Из-за произошедшего инцидента организаторы сразу же прервали гонку. Зрители начали покидать место соревнований. Один из свидетелей происшествия заявила, что люди находились в непредусмотренной для них зоне, поэтому они оказались под колесами автомобиля.

По информации пресс-службы регионального отделения МВД, один из пострадавших скончался.

Подпишитесь
Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа
Сегодня, 06:01
Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?
Сегодня, 07:09
Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
Сегодня, 07:04
Сфетофоры перестали работать на улице в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00
Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах
Сегодня, 08:53
«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:48
"