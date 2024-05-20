Гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли

Во время соревнований по ралли, которые проходили в Мельниково под Петербургом в субботу, произошло ЧП. Гоночный автомобиль выехал за пределы трассы и врезался в толпу зрителей.