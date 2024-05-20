Гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
По информации очевидцев, автомобиль потерял управление на повороте и его выкинуло в зрительскую зону. В результате два человека получили травмы. Один из пострадавших получил серьезные переломы, сообщает 360tv.ru.
Из-за произошедшего инцидента организаторы сразу же прервали гонку. Зрители начали покидать место соревнований. Один из свидетелей происшествия заявила, что люди находились в непредусмотренной для них зоне, поэтому они оказались под колесами автомобиля.
По информации пресс-службы регионального отделения МВД, один из пострадавших скончался.