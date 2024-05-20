Начальник отдела переработки похитил более 1,1 тыс. тонн макулатуры в Кирове

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Затем он сдал эту макулатуру в пункты приема и использовал полученные деньги для своих личных нужд, пишет newsler.ru.
В результате данного преступления акционерному обществу был причинен значительный ущерб, превышающий 10,5 млн рублей. В настоящее время на имущество обвиняемого, стоимостью более 1,5 млн рублей, наложен арест. Временно ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении установленного поведения. Уголовное дело направлено в суд.