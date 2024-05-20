tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Начальник отдела переработки похитил более 1,1 тыс. тонн макулатуры в Кирове

20 мая 2024, 10:01
В прокуратуре Кировской области сообщили, что начиная с ноября 2022 года и до августа прошлого года 36-летний мужчина, который является руководителем отдела переработки вторичного сырья в распределительном центре крупной торговой компании, похитил более 1,1 тыс. тонн складированной макулатуры.

Затем он сдал эту макулатуру в пункты приема и использовал полученные деньги для своих личных нужд, пишет newsler.ru.

В результате данного преступления акционерному обществу был причинен значительный ущерб, превышающий 10,5 млн рублей. В настоящее время на имущество обвиняемого, стоимостью более 1,5 млн рублей, наложен арест. Временно ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении установленного поведения. Уголовное дело направлено в суд.

Подпишитесь
Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа
Сегодня, 06:01
Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?
Сегодня, 07:09
Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
Сегодня, 07:04
Сфетофоры перестали работать на улице в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00
Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах
Сегодня, 08:53
«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:48
"