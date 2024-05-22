Лекарство от болезни Бахтерева появится в России через три месяца

Болезнь Бахтерева — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями из рода Bacillus anthracis. Эти бактерии могут проникать в организм через кожу, легкие или пищеварительный тракт и вызывать различные симптомы, такие как высыпания на коже, повышенная температура, сильные головные боли, тошнота и рвота. Болезнь может быть опасной для жизни, если не начать лечение своевременно.