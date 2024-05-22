Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Мурашко подчеркнул, что этот уникальный препарат был зарегистрирован в апреле 2024 года и не имеет аналогов в мире. С его помощью можно эффективно уничтожать паталогические Т-лимфоциты, которые нападают на собственные клетки организма, пишет regions.ru.
Разработка лекарства осуществлялась учеными Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ), Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук (РАН) при поддержке фармацевтической компании BIOCAD.
Болезнь Бахтерева — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями из рода Bacillus anthracis. Эти бактерии могут проникать в организм через кожу, легкие или пищеварительный тракт и вызывать различные симптомы, такие как высыпания на коже, повышенная температура, сильные головные боли, тошнота и рвота. Болезнь может быть опасной для жизни, если не начать лечение своевременно.