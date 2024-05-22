Лидером по объему вводимого жилья на Среднем Урале стала компания из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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В рамках конференции девелопер получил сразу две награды. Первая — за лидерство по объему вводимого жилья в Свердловской области. В 2023 году девелопер возвел 142,2 тысяч квадратных метров жилья в самом молодом районе Екатеринбурга. Вторая — за внедрение решений, повышающих потребительскую привлекательность новостроек.
Многоквартирное строительство является основным способом решения проблемы доступности жилья в крупных городах России. Именно оно позволяет достигнуть заданных президентом и правительством страны параметров, — пояснил вице-президент Национального объединения строителей Аркадий Чернецкий.
Отметим, Средний Урал — один из лидеров по вводу многоквартирного жилья в стране. Развитию строительства способствует программа комплексного развития территорий (КРТ), под которую в регионе выделяются качественные площадки. Кроме того, для застройщиков снижаются административные барьеры.
По итогам первых 4 месяцев текущего года мы перевыполняем годовой план почти на 120%. Это заслуга всего строительного комплекса — девелоперов, застройщиков, подрядчиков. Те инструменты, которые мы используем, в том числе так называемое инфраструктурное меню, — это действительно федеральный тренд. На рекордные 28 млрд рублей мы возводим 9 поликлиник, несколько детсадов, школ, культурно-досуговых центров не только в Екатеринбурге, но и в других городах региона, — рассказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
В Академическом районе Екатеринбурга возводится взрослая поликлиника за 2,8 млрд. Ее должны открыть уже к началу следующего года. А уже в этом году здесь будет сдана пятиэтажная школа № 133. Продолжается и строительство новых жилых комплексов общей площадью 298 тысяч квадратных метров.
Диплом за первое место по вводу жилья в Свердловской области говорит о том, что наш район востребован, так как между количеством построенных квартир и успешностью проекта — прямая связь, — прокомментировал награждение генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.