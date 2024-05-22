Лидером по объему вводимого жилья на Среднем Урале стала компания из Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга возводится взрослая поликлиника за 2,8 млрд. Ее должны открыть уже к началу следующего года. А уже в этом году здесь будет сдана пятиэтажная школа № 133. Продолжается и строительство новых жилых комплексов общей площадью 298 тысяч квадратных метров.