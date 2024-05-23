Абонентам МТС Среднего Урала стали доступны Wi-Fi-звонки по России и за границей

Отметим, услугу «Звонки через Wi-Fi» поддерживают большинство современных смартфонов. VoWiFi подключается автоматически и имеет приоритет перед голосовыми вызовами через сотовую связь. Расход минут на голосовую связь через Wi-Fi происходит из пакета голосовых вызовов вашего тарифа. Чтобы проверить, подключена ли у вас услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка», необходимо сделать USSD-запрос: *111*6#. Для использования услуги рекомендуется хотя бы раз в несколько часов регистрироваться в сети мобильного оператора или включить на устройстве геолокацию в зоне устойчивого приема спутникового сигнала. О технологии VoWiFi и о том, на каких устройствах она доступна, можно подробнее узнать на сайте.