Абонентам МТС Среднего Урала стали доступны Wi-Fi-звонки по России и за границей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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На территории Свердловской области абоненты сотовой связи компании МТС теперь могут пользоваться всеми современными сервисами передачи данных через сеть LTE. Так, к ранее начавшим работу сервисам VoLTE, которые позволяют совершать голосовые вызовы, отправлять и принимать SMS через сеть 4G/LTE, добавился новый сервис VoWiFi. Технология нового поколения позволяет совершать голосовые и видеозвонки через сеть Wi-Fi. Эта опция будет полезна там, где сотовая связь недоступна, но есть подключение к интернету через Wi-Fi, а также при поездках по стране и миру для сокращения расходов в роуминге.
В пилотном режиме сервис VoWiFi в Свердловской области тестировался в течение нескольких месяцев. При этом многие наши абоненты уже успели воспользоваться этой возможностью и оценить его преимущества. Находясь вне зоны действия сети: в подземном паркинге или в производственных помещениях, где работают Wi-Fi-роутеры с подключением к интернету, абоненты полноценно оставались на связи. Каждый из них мог звонить и принимать входящие звонки, подключаясь к WI-FI. Сервисом VoWiFi могут воспользоваться все абоненты МТС как в домашнем регионе, так и в поездках по России и миру. Тарификация исходящих вызовов, при звонках домой в VoWiFi производится по ценам домашнего региона, а все входящие звонки будут бесплатными, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Отметим, услугу «Звонки через Wi-Fi» поддерживают большинство современных смартфонов. VoWiFi подключается автоматически и имеет приоритет перед голосовыми вызовами через сотовую связь. Расход минут на голосовую связь через Wi-Fi происходит из пакета голосовых вызовов вашего тарифа. Чтобы проверить, подключена ли у вас услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка», необходимо сделать USSD-запрос: *111*6#. Для использования услуги рекомендуется хотя бы раз в несколько часов регистрироваться в сети мобильного оператора или включить на устройстве геолокацию в зоне устойчивого приема спутникового сигнала. О технологии VoWiFi и о том, на каких устройствах она доступна, можно подробнее узнать на сайте.