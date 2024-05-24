Банк ДОМ. РФ предоставит 16 млрд для строительства жилья в Свердловской области

«Отмечу, что интерес к аукционам „за долю“ год от года только растет: сейчас в работе у инвесторов уже 30 проектов в 21 регионе под строительство 5,6 млн кв. м жилья. Этот механизм позволяет снизить издержки застройщиков на старте и ускорить реализацию проектов благодаря тому, что земля передается в аренду, а долю в новом комплексе мы получаем после завершения строительства», — прокомментировал Анатолий Азизов.