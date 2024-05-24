Банк ДОМ. РФ предоставит 16 млрд для строительства жилья в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Малоэтажный комплекс «Изумрудный» появится на участке 249,3 га. Землю для застройки компания получила по итогам торгов «за долю», которые ДОМ.РФ провел в конце 2023 года. Проект является долгосрочным. Реализовать его планируется в течение 10,5 лет. Первую очередь введут в эксплуатацию весной 2027 года. Согласно условиям торгов, 5 процентов жилых и нежилых помещений в МКД нового микрорайона будут переданы компании ДОМ.РФ.
«Мы предлагаем застройщикам комплексный подход при реализации жилищных проектов. Инвесторам доступно не только стабильное финансирование, но и другие инструменты из арсенала группы ДОМ.РФ. В их числе, например: вовлечённые в оборот и подготовленные к застройке участки, реализуемые на торгах госкомпании, а также инфраструктурные облигации. Применение этих механизмов дает возможность не только построить современное качественное жилье, но и создать комфортную городскую среду в новых кварталах», — сказал управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.
В соответствии с договором, наряду с частными и малоэтажными многоквартирными домами для проживания примерно двух тысяч семей, инвестор берет на себя обязанность по строительству школы на 345 мест, а также детского сада, рассчитанного на 166 воспитанников. Помимо этого, проект предусматривает обустройство спортивных и детских площадок, инфраструктурных объектов и озеленение дворовой территории.
Как отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, запуск каждого проекта по комплексной застройке — значимое событие для любого региона, где работает компания. Сейчас ДОМ.РФ уделяет большое внимание развитию частного домостроения и возведению малоэтажных многоквартирных домов.
«Отмечу, что интерес к аукционам „за долю“ год от года только растет: сейчас в работе у инвесторов уже 30 проектов в 21 регионе под строительство 5,6 млн кв. м жилья. Этот механизм позволяет снизить издержки застройщиков на старте и ускорить реализацию проектов благодаря тому, что земля передается в аренду, а долю в новом комплексе мы получаем после завершения строительства», — прокомментировал Анатолий Азизов.
Представитель ДОМ.РФ также добавил, что компания строит долгосрочные планы по развитию соседних территорий.
Земельный участок, предназначенный для застройки, расположен в 28 километров от столицы Свердловской области. Окружение объекта представлено лесными массивами, природным парком, а также загородным конным клубом и гольф-клубом.
На данный момент в регионе строится около 4,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, из которых более 99 процентов — с использованием счетов эскроу.