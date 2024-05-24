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Банк ДОМ. РФ предоставит 16 млрд для строительства жилья в Свердловской области

Банк ДОМ. РФ предоставит 16 млрд для строительства жилья в Свердловской области

24 мая 2024, 11:56
Фото: ГК Villagio Estate
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Застройщик ООО СЗ «Монолит Девелопмент» получит от Банка ДОМ.РФ 16 миллиардов рублей для строительства жилья в Сысертском районе Свердловской области. Общая площадь квартир составит 159 000 квадратных метров.

Малоэтажный комплекс «Изумрудный» появится на участке 249,3 га. Землю для застройки компания получила по итогам торгов «за долю», которые ДОМ.РФ провел в конце 2023 года. Проект является долгосрочным. Реализовать его планируется в течение 10,5 лет. Первую очередь введут в эксплуатацию весной 2027 года. Согласно условиям торгов, 5 процентов жилых и нежилых помещений в МКД нового микрорайона будут переданы компании ДОМ.РФ.

«Мы предлагаем застройщикам комплексный подход при реализации жилищных проектов. Инвесторам доступно не только стабильное финансирование, но и другие инструменты из арсенала группы ДОМ.РФ. В их числе, например: вовлечённые в оборот и подготовленные к застройке участки, реализуемые на торгах госкомпании, а также инфраструктурные облигации. Применение этих механизмов дает возможность не только построить современное качественное жилье, но и создать комфортную городскую среду в новых кварталах», — сказал управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

В соответствии с договором, наряду с частными и малоэтажными многоквартирными домами для проживания примерно двух тысяч семей, инвестор берет на себя обязанность по строительству школы на 345 мест, а также детского сада, рассчитанного на 166 воспитанников. Помимо этого, проект предусматривает обустройство спортивных и детских площадок, инфраструктурных объектов и озеленение дворовой территории.

Как отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, запуск каждого проекта по комплексной застройке — значимое событие для любого региона, где работает компания. Сейчас ДОМ.РФ уделяет большое внимание развитию частного домостроения и возведению малоэтажных многоквартирных домов.

«Отмечу, что интерес к аукционам „за долю“ год от года только растет: сейчас в работе у инвесторов уже 30 проектов в 21 регионе под строительство 5,6 млн кв. м жилья. Этот механизм позволяет снизить издержки застройщиков на старте и ускорить реализацию проектов благодаря тому, что земля передается в аренду, а долю в новом комплексе мы получаем после завершения строительства», — прокомментировал Анатолий Азизов.

Представитель ДОМ.РФ также добавил, что компания строит долгосрочные планы по развитию соседних территорий.

Земельный участок, предназначенный для застройки, расположен в 28 километров от столицы Свердловской области. Окружение объекта представлено лесными массивами, природным парком, а также загородным конным клубом и гольф-клубом.

На данный момент в регионе строится около 4,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, из которых более 99 процентов — с использованием счетов эскроу.

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