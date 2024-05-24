Время путешествий: идеи для выходных от онлайн-путеводителя «Тревел-гид» Tele2

«Тревел-гид» создан для любителей путешествий, которые охотно изучают свой и соседние регионы и стремятся к новым впечатлениям. Проект наполнен оригинальными идеями поездок на выходные, которые придутся по вкусу взрослым, семьям с детьми, путешествующим большими компаниями и в одиночестве. Tele2 при этом поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн – во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет. Всего в проекте собраны десятки идей для увлекательных приключений. Ресурс доступен бесплатно клиентам любого мобильного оператора. Кроме этого, на портале «Тревел-гида» путешественники смогут получить в подарок второй билет в музей комплекса «Горнозаводской Урал» или посещение смотровой площадки в Верхотурье.