Время путешествий: идеи для выходных от онлайн-путеводителя «Тревел-гид» Tele2

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В онлайн-ресурсе есть не только локации для поездок, но и приятные подарки и скидки от партнеров проекта. Tele2 при этом поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн — во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет.
Топ локаций Свердловской области возглавляет маршрут в Висим — там можно покормить маралов на зооферме. На втором месте — путешествие на Уральский Марс в окрестностях Богдановича, где каждый сможет почувствовать себя настоящим космическим путешественником, прогуляться по красной глине необычного карьера и сделать яркие фото для соцсетей. Третье место занял маршрут в окрестностях Каменска-Уральского, по которому путешественники смогут отправиться вглубь веков — во времена царя Федора Алексеевича — и открыть для себя живописные скалы Исетского каньона. В этой локации можно перейти границу между Уралом и Сибирью всего за минуту — пройдя через арку, соединяющую берега Каменки.
С помощью «Тревел-гида» сейчас также можно спланировать путешествия еще в три соседних региона. В Пермском крае можно проникнуться духом купечества в Кунгуре, побывать на «пермских Мальдивах» в окрестностях Александровска, отправиться в сердце Уральской тайги на горе Крестовой. В Челябинской области — поиграть в Дон Кихота в Аркаиме, покорить вершины Таганая для любителей горных прогулок и раскрыть тайны озера Зюраткуль. В Тюменской области — окунуться в мир сибирских переселенцев в Ялуторовске, искупаться в Солёном озере и прогуляться по Ишимским буграм или побывать в первом каменном Кремле Сибири в Тобольске.
«Тревел-гид» создан для любителей путешествий, которые охотно изучают свой и соседние регионы и стремятся к новым впечатлениям. Проект наполнен оригинальными идеями поездок на выходные, которые придутся по вкусу взрослым, семьям с детьми, путешествующим большими компаниями и в одиночестве. Tele2 при этом поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн – во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет. Всего в проекте собраны десятки идей для увлекательных приключений. Ресурс доступен бесплатно клиентам любого мобильного оператора. Кроме этого, на портале «Тревел-гида» путешественники смогут получить в подарок второй билет в музей комплекса «Горнозаводской Урал» или посещение смотровой площадки в Верхотурье.
Коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2 Антон Антонов:
«В 2023 году иногородний турпоток вырос в Свердловской области на 32%, а чаще всего на Средний Урал приезжают гости из Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Действуя на опережение, мы модернизируем оборудование связи там, где это необходимо нашим абонентам. Фокус внимания направлен на заповедники, водоемы, музеи и другие локации, популярные у туристов. Чтобы связь оставалась качественной, мы используем технологии искусственного интеллекта для управления нагрузкой».