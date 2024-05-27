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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Ученые не согласились с идеей о пользе сна

Ученые не согласились с идеей о пользе сна

27 мая 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
Каждое живое существо нуждается в сне. Ученые согласны с этим тезисом, однако не все согласны с объяснением, зачем нужен сон.

Как информирует newia, многие эксперты считают, что сон — главная возможность очистить мозг от негативных процессов прошедшего дня. Сторонники этой теории называют отказ от сна главной причиной развития нейродегенеративных заболеваний, включая возрастную деменцию.

Можно вспомнить, что и в культовом фильме про Фредди Крюгера герои, пытающиеся не спать из страха встретиться во сне с кровожадным чудовищем, буквально сходят с ума от усталости.

Между тем опыты на грызунах показали, что мыши наилучшим образом сбрасывают вредную нагрузку именно в период бодрствования. И это становится возможным благодаря глимфатической системе, функции которой ученые связывают с очисткой мозга. Но при этом более эффективно глимфатическая система действует, пока организм не спит.

Также ученые пришли к заключению, что у мозга есть далеко не один способ очищения. Малые молекулы можно вывести одним способом, а крупные, такие как бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера, нуждаются в принципиально иных методах выведения.

#Общество#Наука#Ученые#Исследования
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