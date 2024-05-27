Ученые не согласились с идеей о пользе сна

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Как информирует newia, многие эксперты считают, что сон — главная возможность очистить мозг от негативных процессов прошедшего дня. Сторонники этой теории называют отказ от сна главной причиной развития нейродегенеративных заболеваний, включая возрастную деменцию.
Можно вспомнить, что и в культовом фильме про Фредди Крюгера герои, пытающиеся не спать из страха встретиться во сне с кровожадным чудовищем, буквально сходят с ума от усталости.
Между тем опыты на грызунах показали, что мыши наилучшим образом сбрасывают вредную нагрузку именно в период бодрствования. И это становится возможным благодаря глимфатической системе, функции которой ученые связывают с очисткой мозга. Но при этом более эффективно глимфатическая система действует, пока организм не спит.
Также ученые пришли к заключению, что у мозга есть далеко не один способ очищения. Малые молекулы можно вывести одним способом, а крупные, такие как бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера, нуждаются в принципиально иных методах выведения.