Ученые не согласились с идеей о пользе сна

Между тем опыты на грызунах показали, что мыши наилучшим образом сбрасывают вредную нагрузку именно в период бодрствования. И это становится возможным благодаря глимфатической системе, функции которой ученые связывают с очисткой мозга. Но при этом более эффективно глимфатическая система действует, пока организм не спит.