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Posted Вчера, 05:53

Published Вчера, 05:53

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Великобритании завершили исследование о массовых заражениях людей в XX веке

27 мая 2024, 05:53
Согласно результатам этого расследования, британские власти несут ответственность за распространение опасных заболеваний, таких как гепатит С и ВИЧ.

По данным журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Великобритании закупала плазму крови из США для лечения гемофилии. Однако оказалось, что эта плазма была заражена гепатитом С и ВИЧ. Более 30 тысяч пациентов были заражены этими инфекциями, пишет 360.ru.

В США донорами крови часто становились наркоманы и бывшие заключенные, которые получали деньги за сдачу крови. Британская сторона, в свою очередь, не проводила проверку крови на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года. Как результат, один зараженный донор мог заразить большое количество плазмы.

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