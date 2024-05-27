В Великобритании завершили исследование о массовых заражениях людей в XX веке

В США донорами крови часто становились наркоманы и бывшие заключенные, которые получали деньги за сдачу крови. Британская сторона, в свою очередь, не проводила проверку крови на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года. Как результат, один зараженный донор мог заразить большое количество плазмы.