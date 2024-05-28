Эндокринолог Янг назвала разрушающие кровеносную систему продукты

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Она отметила, что особенно опасными являются трансжиры, которые содержатся в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах и других подобных продуктах. При попадании в организм они снижают синтез липида протагластина, который обеспечивает эластичность сосудов и защищает от тромбов, пишет 360.ru.
Кроме того, эксперт отметила, что сахар и его заменители также стоит употреблять с осторожностью. Их чрезмерное потребление может повысить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь, по словам Янг, также является опасным веществом, которое при регулярном употреблении может нанести большой вред кровеносной системе.