Эндокринолог Янг назвала разрушающие кровеносную систему продукты

Кроме того, эксперт отметила, что сахар и его заменители также стоит употреблять с осторожностью. Их чрезмерное потребление может повысить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь, по словам Янг, также является опасным веществом, которое при регулярном употреблении может нанести большой вред кровеносной системе.