Более 250 юных дарований стали участниками форума «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Форум посетили юные таланты из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга. Дети пробовали себя в новой пластике под руководством хореографа Вячеслава Ильина, погружались в каждый аспект вокального искусства под наставничеством трех педагогов, обучались у Вячеслава Мокана актерскому мастерству и развивали навыки сценического движения с профессионалом Юлией Ефимовой. За пение и исполнительское мастерство отвечала Елена Солдатова певица, композитор, худрук студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.
Кроме того, победители в номинации «Изобразительное искусство» приобрели новые навыки по объемному моделированию от студии «ФА-САД» и знания, которыми поделился екатеринбургский художник Алексей Рыжков.
Гала-концерт — это красочная, захватывающая часть Форума, но самое важное для нас и, не сомневаемся, для детей — это те знания и навыки, которые они получают на занятиях. Мы вновь убедились: самые яркие открытия дети получают именно в образовательные дни. Это даст им хороший ресурс для дальнейшего роста! — отметила директор фонда Юлия Нутенко.
Однако и это еще не все. Интенсивное погружение в динамичный мир СМИ обеспечили ГТРК «Урал» и РИА «Европейско-Азиатские Новости».
Хочешь каждый день так работать?! — спрашивали ребят родители и руководители, получая утвердительный ответ.
Главным СМИ проекта «ArtНавигатор» вновь стал собственный телеграм-канал, который продолжит работу и в ближайшие дни. Здесь раскрыты сенсации Форума. Например, рассказ об ансамбле жестового пения «Взлет» из Омска, который получил специальный приз, принял участие в мероприятии и вызвал самую долгую овацию зала. Интервью с наставниками, которые раскрыли юным корреспондентам некоторые секреты и «фишки» занятий и поделились впечатлениями.
Отметим, участники, педагоги и организаторы едины во мнении: после летних каникул пора начинать подготовку к III Всероссийскому форуму юных дарований «ArtНавигатор»!