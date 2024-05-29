Более 250 юных дарований стали участниками форума «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

Форум посетили юные таланты из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга. Дети пробовали себя в новой пластике под руководством хореографа Вячеслава Ильина, погружались в каждый аспект вокального искусства под наставничеством трех педагогов, обучались у Вячеслава Мокана актерскому мастерству и развивали навыки сценического движения с профессионалом Юлией Ефимовой. За пение и исполнительское мастерство отвечала Елена Солдатова певица, композитор, худрук студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.