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Более 250 юных дарований стали участниками форума «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

Более 250 юных дарований стали участниками форума «ArtНавигатор» в Екатеринбурге

29 мая 2024, 12:45
Фото: БФ «Дети России»
27 и 28 мая 2024 года в Екатеринбурге проходил Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор». Культурно-просветительский проект Благотворительного фонда «Дети России» завершился гала-концертом, в котором приняли участие более 250 юных артистов из разных регионов страны.

Форум посетили юные таланты из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга. Дети пробовали себя в новой пластике под руководством хореографа Вячеслава Ильина, погружались в каждый аспект вокального искусства под наставничеством трех педагогов, обучались у Вячеслава Мокана актерскому мастерству и развивали навыки сценического движения с профессионалом Юлией Ефимовой. За пение и исполнительское мастерство отвечала Елена Солдатова певица, композитор, худрук студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.

Кроме того, победители в номинации «Изобразительное искусство» приобрели новые навыки по объемному моделированию от студии «ФА-САД» и знания, которыми поделился екатеринбургский художник Алексей Рыжков.

Гала-концерт — это красочная, захватывающая часть Форума, но самое важное для нас и, не сомневаемся, для детей — это те знания и навыки, которые они получают на занятиях. Мы вновь убедились: самые яркие открытия дети получают именно в образовательные дни. Это даст им хороший ресурс для дальнейшего роста! — отметила директор фонда Юлия Нутенко.
Фото: БФ «Дети России»

Однако и это еще не все. Интенсивное погружение в динамичный мир СМИ обеспечили ГТРК «Урал» и РИА «Европейско-Азиатские Новости».

Хочешь каждый день так работать?! — спрашивали ребят родители и руководители, получая утвердительный ответ.

Главным СМИ проекта «ArtНавигатор» вновь стал собственный телеграм-канал, который продолжит работу и в ближайшие дни. Здесь раскрыты сенсации Форума. Например, рассказ об ансамбле жестового пения «Взлет» из Омска, который получил специальный приз, принял участие в мероприятии и вызвал самую долгую овацию зала. Интервью с наставниками, которые раскрыли юным корреспондентам некоторые секреты и «фишки» занятий и поделились впечатлениями.

Отметим, участники, педагоги и организаторы едины во мнении: после летних каникул пора начинать подготовку к III Всероссийскому форуму юных дарований «ArtНавигатор»!

#Анастасия Имамахметова#Культура#Россия#Дети#Свердловская область#Форум#СМИ#Регионы#Артисты#Наставники#Пение#Благотворительный фонд#Изобразительное искусство#Хореография#Екатеринбург
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