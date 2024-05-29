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Posted Вчера, 11:14

Published Вчера, 11:14

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Доля отказов россиянам в шенгенской визе возросла в 13 раз с 2019 года

29 мая 2024, 11:14
В 2023 году Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством заявок на шенгенскую визу. Количество обращений составило 520 тысяч, что меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, доля отказов в визе увеличилась с 10,2% до 10,6%, а по сравнению с 2019 годом — более чем в 13 раз.

Среди стран, которые наиболее часто отказывают россиянам в шенгенской визе, лидирует Мальта с долей отказов 34,8%. Эстония занимает второе место с показателем 31,7%, а Швеция — третье место со значением 29,6%. Австрия и Германия также отказали в выдаче виз в 26,4% и 20,5% случаев соответственно, пишет 360.ru.

Не смотря на то, что был приостановлен упрощенный визовый режим, россияне все еще имеют возможность получить шенгенскую визу. Например, оформление можно провести в Венгрии, Исландии, Словении, Португалии и других странах.

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