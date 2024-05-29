Доля отказов россиянам в шенгенской визе возросла в 13 раз с 2019 года

Posted Вчера, 11:14
Published Вчера, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Среди стран, которые наиболее часто отказывают россиянам в шенгенской визе, лидирует Мальта с долей отказов 34,8%. Эстония занимает второе место с показателем 31,7%, а Швеция — третье место со значением 29,6%. Австрия и Германия также отказали в выдаче виз в 26,4% и 20,5% случаев соответственно, пишет 360.ru.
Не смотря на то, что был приостановлен упрощенный визовый режим, россияне все еще имеют возможность получить шенгенскую визу. Например, оформление можно провести в Венгрии, Исландии, Словении, Португалии и других странах.