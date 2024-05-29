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Лидером УрФО по аренде электросамокатов стала Свердловская область

Лидером УрФО по аренде электросамокатов стала Свердловская область

29 мая 2024, 11:02
Фото: 1MI
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В первые недели мая популярность сервисов кикшеринга среди свердловчан увеличилась в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики МегаФона. Жители региона активно арендуют самокаты и в путешествиях — трафик на сайты проката, которые работают за пределами области вырос в 3 раза.

Специалисты МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов пришли к выводу, что кроме свердловчан, арендой самокатов интересуются и жители других регионов Уральского Федерального округа. Так, в Челябинске интерес вырос в 1,6 раза, а в Тюмени объем трафика увеличился сразу в 3 раза. Наибольшее внимание к аренде самокатов среди свердловчан наблюдается в начале недели — пик запросов приходится на понедельник и вторник, самым «свободным» днем, как правило, становится суббота.

В целом по России трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.

На сегодняшний день основу аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет. На которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики. Россияне старше 45 лет все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив их на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга 45+ выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Примечательно, что мужчины чаще арендуют электросамокаты (54%), но их преобладание заметно снизилось. Доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.

#Анастасия Имамахметова#Россия#Свердловская область#Аренда#Мегафон#Популярность#Спрос#Екатеринбург#Самокаты#Кикшеринг
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