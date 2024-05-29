Лидером УрФО по аренде электросамокатов стала Свердловская область

На сегодняшний день основу аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет. На которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики. Россияне старше 45 лет все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив их на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга 45+ выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.