Лидером УрФО по аренде электросамокатов стала Свердловская область

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Специалисты МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов пришли к выводу, что кроме свердловчан, арендой самокатов интересуются и жители других регионов Уральского Федерального округа. Так, в Челябинске интерес вырос в 1,6 раза, а в Тюмени объем трафика увеличился сразу в 3 раза. Наибольшее внимание к аренде самокатов среди свердловчан наблюдается в начале недели — пик запросов приходится на понедельник и вторник, самым «свободным» днем, как правило, становится суббота.
В целом по России трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.
На сегодняшний день основу аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет. На которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики. Россияне старше 45 лет все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив их на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга 45+ выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.
Примечательно, что мужчины чаще арендуют электросамокаты (54%), но их преобладание заметно снизилось. Доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.