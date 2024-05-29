Обучать свердловчан науке начнут с детского сада

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Документ, который подписали руководитель Института электрофизики УрО РАН Станислав Чайковский и генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Кисёлев, подразумевает помощь в решении строительных вопросов (в том числе ремонт корпуса на улице Амундсена, 106), реализацию совместных проектов и проведение мероприятий в образовательной и научно-технической сферах, а также обустройство Дома ученых и развитие Малой академии наук.
Создание Дома ученых — наша давняя мечта, а принятое соглашение — грандиозный шаг для реализации концепции Наукограда. Мы проводим много экскурсий для детей, читаем лекции для школьников, но делать это в зданиях НИИ не совсем удобно. Открытая площадка, свободная от производственных ограничений, позволит реализовать множество идей: от развития Малой академии наук до создания передовых молодежных лабораторий. Академический район появился и вырос на наших глазах, с его застройщиком мы тесно работаем все последние годы и будем дальше поддерживать и укреплять дружественные связи, — отметил директор ИЭФ УрО РАН Станислав Чайковский.
Одной из проблем, которую в Свердловской области намерены решать первоочередно, является дефицит кадров.
Успех в решении любых масштабных задач и проектов определяет битва за человеческий капитал. Мы повсеместно наблюдаем дефицит рабочей силы, качественных инженерно-технических кадров, инновационных технологий, материалов и оборудования. Соглашение — первый шаг к взаимодействию с фундаментальной наукой, — подчеркнул Станислав Кисёлев.
Глава Академического района Николай Смирнягин полагает, что основная цель Малой академии наук — сформировать научно-образовательную вертикаль, чтобы юные жители района уже со школьной скамьи или даже с детского сада имели возможность развиваться, определиться с будущей профессией, поступить в вуз и реализовать себя в науке или на высокотехнологичном производстве.
Если не будет связи с научным миром, не будет прорывных технологий и движения вперед, исчезнет перспектива. Но мы смотрим на это направление гораздо шире, поддерживаем социально-педагогический комплекс. Главное, чтобы у людей была мотивация. Ключевая задача — создать на территории района 30 тысяч новых рабочих мест, — добавил Станислав Кисёлев.
Специалисты Дома ученых получат комфортную локацию для проведения масштабных конференций и круглых столов, смогут передавать свой опыт молодежи, формировать у юных академчан научную картину мира, приобщать их к новейшим достижениям науки и техники.
Дом ученых станет прекрасным подарком не только научному сообществу, но и всему району, — считает председатель Совета молодых ученых УрО РАН Оксана Герцен.
Примечательно, что процесс создания Наукограда был запущен еще осенью 2022-го в рамках форума 100+ TechnoBuild.
В Академическом сосредоточены лидеры фундаментальной и прикладной науки. Это порядка десяти НИИ УрО РАН, в том числе институты металлургии, электрофизики, теплофизики, геологии и геохимии, геофизики. Учреждения плотно сотрудничают со школами района. Для детей организуются регулярные экскурсии в отраслевые НИИ и лаборатории, они принимают участие в научных конференциях и мастер-классах.
История современного Академического началась во второй половине XX века. В то время на юго-западе столицы Урала начали возводить академгородок и даже успели построить ряд институтов, жилье для ученых. Однако из-за распада СССР и недостатка финансирования воплотить грандиозные планы в жизнь не удалось.
Сегодня мечта ученых реализуется на территории восьмого района Екатеринбурга. При этом фундаментальная наука — это лишь один из элементов будущего Наукограда. Его ядром, помимо уже действующих НИИ, станут уникальный медицинский кластер, а также IT-кластер, который формируется на территории Широкой речки.
Главный девиз Наукограда: «Даешь +100 академиков в течение ближайших 10 лет!»