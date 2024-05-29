Обучать свердловчан науке начнут с детского сада

Глава Академического района Николай Смирнягин полагает, что основная цель Малой академии наук — сформировать научно-образовательную вертикаль, чтобы юные жители района уже со школьной скамьи или даже с детского сада имели возможность развиваться, определиться с будущей профессией, поступить в вуз и реализовать себя в науке или на высокотехнологичном производстве.