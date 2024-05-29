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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:08

В ВТБ приступают к активной интеграции розничных клиентов «Открытия»

В ВТБ приступают к активной интеграции розничных клиентов «Открытия»

29 мая 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ запускает главный этап объединения бизнеса двух банков. Розничным клиентам банка «Открытие» в июне поступят личные уведомления с предложением перейти в ВТБ в режиме онлайн, используя интернет-банк и мобильное приложение.

О покупке ВТБ банка «Открытие» россиянам стало известно в конце декабря 2022 года. За время интеграции две организации успели объединить сети банкоматов, запустить цессию кредитов и начать предоставлять услуги и сервисы ВТБ в офисах «Открытия». В настоящее время организации находятся на главном этапе объединения.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, интеграция ВТБ с «Открытием» войдет в число крупнейших по масштабам и сложных с технической точки зрения проектов на рынке финансов, пишет inkazan.ru.

Перевод основного числа клиентов «Открытия» в ВТБ планируется осуществить с применением цифровой технологии. Переход собираются произвести в формате онлайн, «за несколько кликов и без посещения офиса». Перевыпуск дебетовых и зарплатных карт не потребуется. До конца июня всем розничным клиентам «Открытия» поступят сообщения с предложением перехода в ВТБ. Решение можно будет принять до конца 2024 года, когда завершится объединение бизнесов двух финансовых организаций. То есть весь процесс интеграции ВТБ и «Открытия» займет порядка двух лет.

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