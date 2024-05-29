В ВТБ приступают к активной интеграции розничных клиентов «Открытия»

Перевод основного числа клиентов «Открытия» в ВТБ планируется осуществить с применением цифровой технологии. Переход собираются произвести в формате онлайн, «за несколько кликов и без посещения офиса». Перевыпуск дебетовых и зарплатных карт не потребуется. До конца июня всем розничным клиентам «Открытия» поступят сообщения с предложением перехода в ВТБ. Решение можно будет принять до конца 2024 года, когда завершится объединение бизнесов двух финансовых организаций. То есть весь процесс интеграции ВТБ и «Открытия» займет порядка двух лет.