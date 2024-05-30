Диетолог Комиссарова: похудение к определенной дате неэффективно

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По словам эксперта, такие диеты являются не здоровым способом питания и имеют только краткосрочный эффект, не принося пользы в долгосрочной перспективе. Лучше ставить реальные цели в изменении пищевого поведения, избегая стресса, вызываемого диетами, пишет 360.ru.
Частые срывы только усугубляют набор веса, что негативно сказывается на здоровье. Комиссарова также отмечает, что полезнее установить достижимые цели, например, ходить ежедневно минимум пять тысяч шагов.