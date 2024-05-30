Диетолог Комиссарова: похудение к определенной дате неэффективно

По словам эксперта, такие диеты являются не здоровым способом питания и имеют только краткосрочный эффект, не принося пользы в долгосрочной перспективе. Лучше ставить реальные цели в изменении пищевого поведения, избегая стресса, вызываемого диетами, пишет 360.ru.