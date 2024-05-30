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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:21

Диетолог Комиссарова: похудение к определенной дате неэффективно

30 мая 2024, 11:17
Похудение к определенной дате неэффективно и приводит к дополнительному набору веса. Вместо этого следует постепенно менять свои пищевые привычки, избегая диет, сообщила диетолог Альбина Комиссарова.

По словам эксперта, такие диеты являются не здоровым способом питания и имеют только краткосрочный эффект, не принося пользы в долгосрочной перспективе. Лучше ставить реальные цели в изменении пищевого поведения, избегая стресса, вызываемого диетами, пишет 360.ru.

Частые срывы только усугубляют набор веса, что негативно сказывается на здоровье. Комиссарова также отмечает, что полезнее установить достижимые цели, например, ходить ежедневно минимум пять тысяч шагов.

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