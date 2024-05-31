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Команда Технического университета УГМК одержала победу в чемпионате Case-in

Команда Технического университета УГМК одержала победу в чемпионате Case-in

31 мая 2024, 07:18
Фото: Технический университет УГМК
Студенты Технического университета УГМК заняли первое место в финале международного инженерного чемпионата Case-in в Москве. Команда пятикурсников «Добыча полезных знаний» представляла университет по направлению «Горное дело» и опередила девять других команд, вышедших в финал.

Во время интеллектуального состязания Case-in* участники студенческой лиги по направлению «Горное дело» объединяются в команды по 3-4 человека и решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров. Так, в 2023 году команда Технического университета остановилась в шаге от призовых мест чемпионата Case-in, однако в этот раз ребята сумели стать первыми.

Рейтинговая таблица победителей-финалистов выглядит так:

  • 1 место — Технический университет УГМК,
  • 2 место — Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС,
  • 3 место — Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
  • 4 место — Иркутский национальный исследовательский технический университет,
  • 5 место — Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II,
  • 6 место — Сибирский государственный индустриальный университет,
  • 7 место — Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева,
  • 8 место — Забайкальский государственный университет,
  • 9 место — Северо-Восточный государственный университет,
  • 10 место — Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.
Фото: Технический университет УГМК

Примечательно, что в конкурсе принимали участие более 10 тысяч студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. В состав команды ТУ УГМК «Добыча полезных знаний» вошли 4 студента: Даниил Кораблев, Ильгар Гусейнов, Наталья Гевейлер и Ильдар Усманов. Пятикурсники предложили инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике:

  1. Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов,
  2. Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода,
  3. Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.
Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем! — подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Фото: Технический университет УГМК

Напомним, Технический университет УГМК — это первый негосударственный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников по профилю обучения составляет 98,6%. С нового учебного года, помимо целевого приема, образовательное учреждение откроет возможность поступления на бюджетные места по очной форме обучения. Университет принимает абитуриентов на следующие направления:

  • Горное дело,
  • Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий,
  • Металлургия,
  • Электроэнергетика и электротехника,
  • Автоматизация технологических процессов и производств,
  • Технологические машины и оборудование,
  • Информатика и вычислительная техника,
  • Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

*Case-in — это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата — популяризация инженерного образования в России. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

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