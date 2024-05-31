Команда Технического университета УГМК одержала победу в чемпионате Case-in

Во время интеллектуального состязания Case-in* участники студенческой лиги по направлению «Горное дело» объединяются в команды по 3-4 человека и решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров. Так, в 2023 году команда Технического университета остановилась в шаге от призовых мест чемпионата Case-in, однако в этот раз ребята сумели стать первыми.