Команда Технического университета УГМК одержала победу в чемпионате Case-in

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
Во время интеллектуального состязания Case-in* участники студенческой лиги по направлению «Горное дело» объединяются в команды по 3-4 человека и решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров. Так, в 2023 году команда Технического университета остановилась в шаге от призовых мест чемпионата Case-in, однако в этот раз ребята сумели стать первыми.
Рейтинговая таблица победителей-финалистов выглядит так:
Примечательно, что в конкурсе принимали участие более 10 тысяч студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. В состав команды ТУ УГМК «Добыча полезных знаний» вошли 4 студента: Даниил Кораблев, Ильгар Гусейнов, Наталья Гевейлер и Ильдар Усманов. Пятикурсники предложили инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике:
Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем! — подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Напомним, Технический университет УГМК — это первый негосударственный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников по профилю обучения составляет 98,6%. С нового учебного года, помимо целевого приема, образовательное учреждение откроет возможность поступления на бюджетные места по очной форме обучения. Университет принимает абитуриентов на следующие направления:
*Case-in — это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата — популяризация инженерного образования в России. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).