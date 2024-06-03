Четыре человека сорвались со скалы во время духовного обряда в Туве

Представители МЧС получили сообщение вечером. Семья из четырех человек попала в опасную ситуацию в 40 километрах от села Кызыл-Мажалык в результате камнепада. Сотрудники оперативно отправились на помощь пострадавшим. Им удалось найти семью и эвакуировать. По информации издания sibdepo.ru, трое пострадавших получили небольшие травмы — ушибы и царапины, а одна женщина сломала ребро и получила черепно-мозговую травму. В данный момент им предоставляется всесторонняя медицинская помощь.