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Published Сегодня, 08:23

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Четыре человека сорвались со скалы во время духовного обряда в Туве

3 июня 2024, 08:23
В Туве во время религиозного обряда «Сан салыр» семья упала со скалы из-за падения камней.

Представители МЧС получили сообщение вечером. Семья из четырех человек попала в опасную ситуацию в 40 километрах от села Кызыл-Мажалык в результате камнепада. Сотрудники оперативно отправились на помощь пострадавшим. Им удалось найти семью и эвакуировать. По информации издания sibdepo.ru, трое пострадавших получили небольшие травмы — ушибы и царапины, а одна женщина сломала ребро и получила черепно-мозговую травму. В данный момент им предоставляется всесторонняя медицинская помощь.

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