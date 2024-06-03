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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Эксперт рассказал о хитростях в создании паролей

3 июня 2024, 08:20
Часто россияне испытывают трудности придумать уникальный и эффективный пароль для разных интернет-ресурсов, чтобы запомнить его. Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», считает, что есть несколько хитростей, которыми можно воспользоваться.

Он предлагает использовать одно и то же слово, которое запомнилось еще в детстве, как базу для паролей на разных сайтах. При этом каждый раз необходимо изменять это слово, чтобы пароль был уникальным. Например, можно заменить букву «а» на знак собачки или добавить запятую в конце слова. Цифру 1 можно заменить на маленькую букву I и применять другие подобные хитрости. Такие пароли практически невозможно отгадать злоумышленникам, поэтому они являются надежным способом защиты информации, пишет sibdepo.ru.

Однако использование менеджеров паролей, которые генерируют кодовые слова, может быть небезопасным. Если вы потеряете доступ к такой программе, вся ваша информация окажется в руках мошенников, и вы потеряете доступ ко всем своим аккаунтам. Поэтому такие программы должны быть защищены дополнительной мерой безопасности, например, аутентификатором.

Голованов также напоминает, что записывание паролей или передача их кому-либо может привести к утечке информации.

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