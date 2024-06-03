Эксперт рассказал о хитростях в создании паролей

Он предлагает использовать одно и то же слово, которое запомнилось еще в детстве, как базу для паролей на разных сайтах. При этом каждый раз необходимо изменять это слово, чтобы пароль был уникальным. Например, можно заменить букву «а» на знак собачки или добавить запятую в конце слова. Цифру 1 можно заменить на маленькую букву I и применять другие подобные хитрости. Такие пароли практически невозможно отгадать злоумышленникам, поэтому они являются надежным способом защиты информации, пишет sibdepo.ru.