Новый мировой рекорд по печатанию носом установил житель Индии

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
44-летний мужчина смог набрать латинский алфавит носом, вставляя пробелы после каждой буквы всего за 25,66 секунды, сообщает newkhakasiya.online.
Виноду принадлежат ещё два алфавитных рекорда. Он за 6,87 секунды набрал алфавит на клавиатуре, сидя спиной к ней, и за 5,36 секунды смог напечатать алфавит в обратном порядке, используя только одну руку.
Винод Чаудхари, отец четверых детей, при этом посвящает много часов тренировкам. Ранее он мечтал быть спринтером, но спортивная карьера не задалась, поэтому он решил ставить рекорды в другой сфере. Ключевые факторы в его успехе, по его утверждению, — медитация и позитивное мышление.
Мечта Чаудхари — установить столько же рекордов, сколько было у Сачина Тендулкара, которого называют богом крикета. Сам же он уже известен под именем «индийский наборщик».