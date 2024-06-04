tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

Новый мировой рекорд по печатанию носом установил житель Индии

4 июня 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом
Новый мировой рекорд по печатанию носом установил индиец Винод Кумар Чаудхари. Он уже записан в Книге рекордов Гиннесса. Предыдущие два рекорда также были установлены им.

44-летний мужчина смог набрать латинский алфавит носом, вставляя пробелы после каждой буквы всего за 25,66 секунды, сообщает newkhakasiya.online.

Виноду принадлежат ещё два алфавитных рекорда. Он за 6,87 секунды набрал алфавит на клавиатуре, сидя спиной к ней, и за 5,36 секунды смог напечатать алфавит в обратном порядке, используя только одну руку.

Винод Чаудхари, отец четверых детей, при этом посвящает много часов тренировкам. Ранее он мечтал быть спринтером, но спортивная карьера не задалась, поэтому он решил ставить рекорды в другой сфере. Ключевые факторы в его успехе, по его утверждению, — медитация и позитивное мышление.

Мечта Чаудхари — установить столько же рекордов, сколько было у Сачина Тендулкара, которого называют богом крикета. Сам же он уже известен под именем «индийский наборщик».

Подпишитесь
Культурно-образовательный центр на Гальянке в Тагиле приобретает очертания
Вчера, 15:12
Дожди и ливни придут в Свердловскую область
Сегодня, 08:46
Житель поселка под Березовским спилил «некрасивый» забор у соседа
Сегодня, 08:11
Режим НМУ продлен в Свердловской области
Сегодня, 07:23
Светофор на Садовой улице в Нижнем Тагиле временно не работает
Сегодня, 06:37
Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести
Сегодня, 06:08
"