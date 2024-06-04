Новый мировой рекорд по печатанию носом установил житель Индии

Винод Чаудхари, отец четверых детей, при этом посвящает много часов тренировкам. Ранее он мечтал быть спринтером, но спортивная карьера не задалась, поэтому он решил ставить рекорды в другой сфере. Ключевые факторы в его успехе, по его утверждению, — медитация и позитивное мышление.