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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:12

Педагоги СПО и пожарные ВС РФ получат досрочную пенсию

4 июня 2024, 05:09
В Государственной Думе обсуждается инициатива о предоставлении досрочной пенсии преподавателям среднего профессионального образования и пожарным Вооруженных Сил РФ. Это предложение находится на стадии рассмотрения.

В настоящий момент педагоги средних специальных учебных заведений не имеют возможности выйти на досрочную пенсию. Это связано с условием, что не менее половины учеников должно быть несовершеннолетними. В случае со специальными учебными заведениями это невозможно, так как большинство учащихся уже достигают возраста 16 лет после окончания 9 класса, а к моменту получения образования почти всем уже есть 18 лет или больше, пишет sibdepo.ru.

Что касается пожарных Вооруженных Сил, они работают в тех же неблагоприятных условиях, что и пожарные на госслужбе. Как отметила профессор Галина Сорокина, эти люди также подвергаются рискам и теряют свою работоспособность задолго до наступления пенсии.

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