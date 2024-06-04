Педагоги СПО и пожарные ВС РФ получат досрочную пенсию

В настоящий момент педагоги средних специальных учебных заведений не имеют возможности выйти на досрочную пенсию. Это связано с условием, что не менее половины учеников должно быть несовершеннолетними. В случае со специальными учебными заведениями это невозможно, так как большинство учащихся уже достигают возраста 16 лет после окончания 9 класса, а к моменту получения образования почти всем уже есть 18 лет или больше, пишет sibdepo.ru.