Педагоги СПО и пожарные ВС РФ получат досрочную пенсию

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В настоящий момент педагоги средних специальных учебных заведений не имеют возможности выйти на досрочную пенсию. Это связано с условием, что не менее половины учеников должно быть несовершеннолетними. В случае со специальными учебными заведениями это невозможно, так как большинство учащихся уже достигают возраста 16 лет после окончания 9 класса, а к моменту получения образования почти всем уже есть 18 лет или больше, пишет sibdepo.ru.
Что касается пожарных Вооруженных Сил, они работают в тех же неблагоприятных условиях, что и пожарные на госслужбе. Как отметила профессор Галина Сорокина, эти люди также подвергаются рискам и теряют свою работоспособность задолго до наступления пенсии.