Госдума рассматривает идею выдачи школьникам канцелярских наборов на 1 сентября

По мнению депутата, государство должно обеспечивать школьников необходимыми принадлежностями для учебы. Он считает, что каждому ученику с 1 по 11 класс нужны канцелярские товары. И что плохого будет, если ребята будут получать наборы с канцелярскими принадлежностями в первый день учебного года? Это будет замечательно! Конечно, комплекты должны составляться на основе рекомендаций учителей и желаний детей и родителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».