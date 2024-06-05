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Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Госдума рассматривает идею выдачи школьникам канцелярских наборов на 1 сентября

5 июня 2024, 09:02
По всей стране уже прозвучали последние звонки, и начался прием заявок от будущих первоклассников. Новый учебный год не за горами, и депутат Госдумы Сергей Колунов предложил внести новую полезную и добрую традицию.

По мнению депутата, государство должно обеспечивать школьников необходимыми принадлежностями для учебы. Он считает, что каждому ученику с 1 по 11 класс нужны канцелярские товары. И что плохого будет, если ребята будут получать наборы с канцелярскими принадлежностями в первый день учебного года? Это будет замечательно! Конечно, комплекты должны составляться на основе рекомендаций учителей и желаний детей и родителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат предложил создать два вида комплектов — один для младшеклассников, включающий картон, бумагу и другие необходимые предметы, и другой для старшеклассников, в который войдут циркули и другие полезные инструменты.

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