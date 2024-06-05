Россиян предупредили о подорожании молока

Спрос на молоко, по словам эксперта, останется неизменным. Это происходит на фоне общего снижения инфляции в стране. Индекс Мишек, который показывает уровень инфляции на основе различных категорий товаров, в мае 2024 года вырос на 8,7% по сравнению с маем 2023 года, что значительно меньше, чем в апреле (+11,2%).