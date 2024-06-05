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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Россиян предупредили о подорожании молока

5 июня 2024, 06:50
По прогнозу экономиста Юрия Шедько, цены на молоко в России в ближайшие несколько месяцев значительно вырастут. В июле–сентябре они останутся на том же уровне, но с октября по декабрь повысятся на 5-10%.

Такое изменение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, а также с увеличением затрат на логистику, ветеринарные препараты, упаковку и оплату труда. Однако государственные меры поддержки и ограничения роста цен помогут снизить их влияние, пишет sibdepo.ru.

Спрос на молоко, по словам эксперта, останется неизменным. Это происходит на фоне общего снижения инфляции в стране. Индекс Мишек, который показывает уровень инфляции на основе различных категорий товаров, в мае 2024 года вырос на 8,7% по сравнению с маем 2023 года, что значительно меньше, чем в апреле (+11,2%).

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