Россиян предупредили о подорожании молока

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Такое изменение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, а также с увеличением затрат на логистику, ветеринарные препараты, упаковку и оплату труда. Однако государственные меры поддержки и ограничения роста цен помогут снизить их влияние, пишет sibdepo.ru.
Спрос на молоко, по словам эксперта, останется неизменным. Это происходит на фоне общего снижения инфляции в стране. Индекс Мишек, который показывает уровень инфляции на основе различных категорий товаров, в мае 2024 года вырос на 8,7% по сравнению с маем 2023 года, что значительно меньше, чем в апреле (+11,2%).