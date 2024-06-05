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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Россиянам с печным отоплением хотят предоставить скидку на электричество

5 июня 2024, 18:05
Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением о снижении тарифов на электричество для россиян, использующих печное отопление в своих частных домах.

Предложение касается городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», которых в России всего 43. Среди таких городов Нижний Тагил.

По словам представителей службы, целью предоставления скидки является мотивация жителей отказаться от печного отопления в пользу использования электроэнергии. Размер скидки будет определяться на основе минимальных и максимальных тарифов в конкретном регионе, пишет sibdepo.ru.

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