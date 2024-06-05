Россиянам с печным отоплением хотят предоставить скидку на электричество

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Предложение касается городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», которых в России всего 43. Среди таких городов Нижний Тагил.
По словам представителей службы, целью предоставления скидки является мотивация жителей отказаться от печного отопления в пользу использования электроэнергии. Размер скидки будет определяться на основе минимальных и максимальных тарифов в конкретном регионе, пишет sibdepo.ru.