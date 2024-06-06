Эльвира Набиуллина назвала приоритеты для российской экономики

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Это мнение она выразила на Петербургском международном экономическом форуме.
Согласно главе Центробанка, развитие рынка капитала является первоочередной задачей, так как без этого государство будет вынуждено субсидировать все проекты, пишет regions.ru.
«Вторым направлением является обеспечение открытости нашей экономики. Мы должны интегрироваться в мировую экономику с теми, кто готов к этому», — подчеркнула она.
Третьим приоритетом является лидерство в технологическом развитии в финансовой сфере, которое уже удалось достичь. Поэтому необходимо сохранять эту позицию.