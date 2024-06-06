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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

ФАС планирует снизить тарифы на электричество для россиян с печным отоплением

6 июня 2024, 13:15
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует предоставить скидку на электричество для россиян, которые живут в частных домах и используют печное отопление.

Это предложение распространяется на города, включенные в проект «Чистый воздух». Всего таких городов в России 43. Некоторые из них — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита и другие, пишет sibdepo.ru.

Целью ФАС является убеждение россиян отказаться от печного отопления в пользу использования электроэнергии. Скидка будет рассчитываться исходя из минимальных и максимальных тарифов, установленных в каждом конкретном регионе.

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