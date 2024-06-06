ФАС планирует снизить тарифы на электричество для россиян с печным отоплением

Это предложение распространяется на города, включенные в проект «Чистый воздух». Всего таких городов в России 43. Некоторые из них — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита и другие, пишет sibdepo.ru.