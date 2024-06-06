Малый и средний бизнес в России столкнулся с дефицитом кадров

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По словам Калинина, 23,8% опрошенных предпринимателей отметили эту проблему. Они заявили, что им не хватает квалифицированных специалистов, рабочих и талантливых выпускников, пишет ridus.ru.
15,9% участников опроса упомянули высокие процентные ставки по кредитам, 11,3% — рост инфляции, а 7,2% указали «золотой импорт» как основную проблему для малого и среднего бизнеса.
Александр Калинин предложил объединять предпринимателей в бизнес-союзы как один из способов решения этих проблем. Он отметил, что разрешение проблем внутри таких союзов происходит быстрее и эффективнее, чем вне них. Калинин выразил надежду, что каждый предприниматель будет принадлежать к какому-либо бизнес-сообществу.