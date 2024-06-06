Малый и средний бизнес в России столкнулся с дефицитом кадров

Александр Калинин предложил объединять предпринимателей в бизнес-союзы как один из способов решения этих проблем. Он отметил, что разрешение проблем внутри таких союзов происходит быстрее и эффективнее, чем вне них. Калинин выразил надежду, что каждый предприниматель будет принадлежать к какому-либо бизнес-сообществу.