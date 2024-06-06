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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Малый и средний бизнес в России столкнулся с дефицитом кадров

6 июня 2024, 05:15
По последнему опросу, малые и средние компании в России столкнулись с проблемой нехватки кадров. Об этом сообщил глава Организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин на пленарной дискуссии Петербургского международного экономического форума.

По словам Калинина, 23,8% опрошенных предпринимателей отметили эту проблему. Они заявили, что им не хватает квалифицированных специалистов, рабочих и талантливых выпускников, пишет ridus.ru.

15,9% участников опроса упомянули высокие процентные ставки по кредитам, 11,3% — рост инфляции, а 7,2% указали «золотой импорт» как основную проблему для малого и среднего бизнеса.

Александр Калинин предложил объединять предпринимателей в бизнес-союзы как один из способов решения этих проблем. Он отметил, что разрешение проблем внутри таких союзов происходит быстрее и эффективнее, чем вне них. Калинин выразил надежду, что каждый предприниматель будет принадлежать к какому-либо бизнес-сообществу.

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