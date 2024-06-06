ВТБ Лизинг увеличивает скидки на автомобили Peugeot и Citroen до 600 000 рублей

Приобрести компактный кроссовер Citroen С5 Aircross можно со скидкой 400 000 рублей. Оформив автомобиль в лизинг с авансом 49%, ежемесячный платеж будет равен 47 456 рублей в течение 5 лет, а дополнительная экономия на налогах составит более 1 900 000 рублей. Ежемесячная стоимость владения флагманом марки кросс-лифтбеком Citroen C5X CBU составит 51 716 рублей, если оформить сделку сроком на 7 лет и с авансом 49%. В этом случае экономия на налогах превысит 2 000 000 рублей.* Производство автомобилей было возобновлено в начале года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Ранее здесь выпускали ряд моделей этих марок для российского рынка и на экспорт.