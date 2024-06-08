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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

240 тонн арбузов в Свердловскую область из Таджикистана в середине июня

Без косточек и желтые: арбузы приедут на Урал из Таджикистана уже через неделю

8 июня 2024, 07:33

240 тонн арбузов в Свердловскую область из Таджикистана в середине июня

В регион поступят два вида арбузов — желтые и бессемянные — уже в середине июня. Поставки продукции будут из Таджикистана, первая партия уже в пути. Делегация из Свердловской области побывала в Таджикистане и договорилась о партнерстве, в результате которого арбузы уральцам станут доступны раньше.

Обычно сезон привозных арбузов желтого цвета или красных без косточек начинается в Свердловской области в середине лета, однако соглашение между фирмой в регионе и поставщиками в Хатлонской области Таджикистана дало возможность уральцам получить любимый продукт еще раньше.

Первая партия в 40 тонн уже едет в регион, до 15 июня поставщик направит еще 200 тонн таких арбузов. Бизнесмены из Хатлонской области могут привезти арбузы обозначенных сортов на Урал, используя и поезда, и автотранспортные перевозки, отметил глава этого региона Давлатали Саид во время встречи с делегацией из Свердловской области.

#Александра Логинова#Еда#Свердловская область#Продукты#Поставщик#Фрукты#Таджикистан#Продукты питания#Арбуз#Екатеринбург
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