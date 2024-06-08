Без косточек и желтые: арбузы приедут на Урал из Таджикистана уже через неделю

240 тонн арбузов в Свердловскую область из Таджикистана в середине июня

В регион поступят два вида арбузов — желтые и бессемянные — уже в середине июня. Поставки продукции будут из Таджикистана, первая партия уже в пути. Делегация из Свердловской области побывала в Таджикистане и договорилась о партнерстве, в результате которого арбузы уральцам станут доступны раньше.