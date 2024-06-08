Без косточек и желтые: арбузы приедут на Урал из Таджикистана уже через неделю

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Обычно сезон привозных арбузов желтого цвета или красных без косточек начинается в Свердловской области в середине лета, однако соглашение между фирмой в регионе и поставщиками в Хатлонской области Таджикистана дало возможность уральцам получить любимый продукт еще раньше.
Первая партия в 40 тонн уже едет в регион, до 15 июня поставщик направит еще 200 тонн таких арбузов. Бизнесмены из Хатлонской области могут привезти арбузы обозначенных сортов на Урал, используя и поезда, и автотранспортные перевозки, отметил глава этого региона Давлатали Саид во время встречи с делегацией из Свердловской области.