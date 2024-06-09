Выступление Молодежного хора Исаакиевского собора состоялось на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Хор выступил в программе молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического мультимедиапартнера ПМЭФ-2024 — группы компаний «Райт Аутдор Медиа».
Дата создания хора — 14 октября 2021 года. Он был основан по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, пишет 56orb.ru.
Поют в хоре юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Хор не только принимает регулярное участие в богослужениях в Исаакиевском соборе, но и ведет концертную деятельность. В его активе — ряд знаковых выступлений на известных площадках России, а также участие в международных конкурсах и всероссийских фестивалях.
Художественным руководителем и дирижером Молодежного хора Исаакиевского собора является Лариса Христич.
«Формирование нравственного кода лежит через молодежь. Символично, что Молодежный хор Исаакиевского собора выступает именно в молодежный день ПМЭФ. Мы благодарим Фонд Росконгресс за возможность быть услышанными и сопричастными общей государственной повестке», — отметил представитель группы компаний «Райт Аутдор Медиа».
Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером ПМЭФ.