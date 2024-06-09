Выступление Молодежного хора Исаакиевского собора состоялось на ПМЭФ-2024

Поют в хоре юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Хор не только принимает регулярное участие в богослужениях в Исаакиевском соборе, но и ведет концертную деятельность. В его активе — ряд знаковых выступлений на известных площадках России, а также участие в международных конкурсах и всероссийских фестивалях.