День России 12 июня в Свердловской области: полная праздничная программа

12:00-13:40: Демонстрация фильма «Катя-Катя». Лента рассказывает нам историю любви по переписке московской школьницы Кати и курсанта военно-морского училища Кости. У них был один-единственный шанс на встречу, когда военный эшелон Кости шел через Москву на фронт. В наши дни об истории узнает другая Катя, талантливая скрипачка и трудный подросток. Только она может поставить точку в этой удивительной истории.