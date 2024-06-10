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День России 12 июня в Свердловской области: полная праздничная программа

День России 12 июня в Свердловской области: полная праздничная программа

10 июня 2024, 08:40
Фото: администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге и других городах Свердловской области в День России запланирована грандиозная праздничная программа. Публикуем полную афишу мероприятий в Екатеринбурге и рассказываем, куда можно сходить в других городах.

Столица Среднего Урала приглашает горожан на масштабный музыкальный праздник «Хором славим Россию и город», концерт в парке Маяковского, арт-фестиваль, акции в музеях. Кроме того, екатеринбуржцев ждут спортивные мероприятия, экскурсии, выставки и еще много чего интересного. День России в Свердловской области в этом году посвящен Году семьи, говорится на официальном портале администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург

Певческий праздник «Хором славим Россию и город»

Когда: 14:00–15:30

Где: Исторический сквер

В историческом центре города, на ступеньках к памятнику в этот день выступит сводный тысячный хор, в состав которого войдут лучшие вокалисты Свердловской области — лауреаты международных конкурсов, солисты «Урал Оперы Балета» и т. д. Они исполнят 17 композиций, в том числе всеми любимые «Позови меня тихо по имени», «Мы желаем счастья вам», песни из мультфильма «Бременские музыканты» и многие другие.

Также в программе — хореографические и акробатические номера от лучших студий Екатеринбурга.

Фото: 1MI

Праздничный концерт «Мы — Россия»

Когда: 12:00–14:00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. В. Маяковского

В программе — выступления лучших детских коллективов Свердловской области, победителей региональных и международных конкурсов. Хэдлайнеры праздника — Оренбургский народный хор и восходящая звезда эстрады Фаррух Хасанов, победитель пятого сезона музыкального шоу на телеканале «Россия 1» «Ну-ка, все вместе!».

Показ мультфильмов и кинопремьера для всей семьи в Летнем театре

Когда: 11:00–14:00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. В. Маяковского

11:00-12:00: Жители Екатеринбурга и гости города смогут посмотреть познавательные мультфильмы об Урале. Создатели проекта, студия анимации Инновационного культурного центра и премьера фильма «Катя-Катя», расскажут о главных достопримечательностях региона, самых известных людях, вспомнят местные легенды и сказки. В киножурнал включены такие замечательные мультфильмы, как «Валенки Бажова», «Невьянская башня», «Шинирская байка» и другие.

12:00-13:40: Демонстрация фильма «Катя-Катя». Лента рассказывает нам историю любви по переписке московской школьницы Кати и курсанта военно-морского училища Кости. У них был один-единственный шанс на встречу, когда военный эшелон Кости шел через Москву на фронт. В наши дни об истории узнает другая Катя, талантливая скрипачка и трудный подросток. Только она может поставить точку в этой удивительной истории.

Благотворительная акция «Россия — моя история» в городских музеях

Когда: в течение дня

Где: Восемь музеев Екатеринбурга День России откроют свои двери для всех желающих. Бесплатные программы предусмотрены в следующих музеях:

  • Мультимедийный парк «Россия — моя история» (ул. Народной воли, 49) — с 12:00 до 18:00;
  • Музей природы Урала (ул. Горького, 4) — с 12:00 до 18:00;
  • Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) — с 12:00 до 18:00;
  • Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, д. 37) — с 12:00 до 18:00;
  • Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) — с 10:00 до 18:00;
  • Водонапорная башня (ул. Горького, 4в) — с 11:00 до 19:00;
  • Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15) — с 12:00 до 20:00;
  • Креативный кластер «Л52» (пр. Ленина, 52 / ул. Бажова, 124а) — с 12:00 до 20:00.

УралАртФест «Россия: от края до края»

Когда: 12:00–18:00

Где: Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина (пр. Космонавтов, 23)

Масштабный фестиваль народного искусства с участием лучших артистов Свердловской области. В программе — Концертный проект «Россия, это — МЫ!», хороводы и национальные игры, мастер-классы по рисованию, художественный пленэр, интеллектуальные развлечения — квиз и квест по истории Первой мировой войны, концерт ансамбля русской песни «Раздолье» и многое другое. Подробно с афишей артфестиваля можно ознакомиться здесь.

Фото: 1MI

Выставка Русского географического общества к Году семьи

Когда: 10:00–19:00

Где: Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)

Посетители выставки увидят красивые снимки из разных уголков России, посвященные семье. Участники фотоконкурса «Самая красивая страна» рассказывают о семейной жизни россиян из ненецкой деревни, осетинских гор, больших мегаполисов.

Фото: 1MI

Общегородской турнир по дворовому футболу «На футбол — всей семьей»

Когда: 10:00–18:00

Где: Спортивный стадион в мкр. Солнечный (ул. Счастливая, 10)

В турнире будут принимать участие дворовые команды из 11 районов Екатеринбурга. Помимо самого турнира предусмотрены спортивные развлечения для всей семьи. Екатеринбуржцы смогут попробовать свои силы в таких необычных развлечениях, как гигантский настольный футбол, футбольный дартс или текбол. Также в программе — благотворительная лотерея, средства от которой пойдут на поддержу участников СВО.

Другие города Свердловской области

В Нижнем Тагиле одним из центров празднования Дня России станет Дворец национальных культур: здесь посетители смогут увидеть национальные подворья разных народов России.

В Сысерти запланированы семейный конкурс «Выходи в НАРОДном» и «Дефиле по-русски», которое представят авторы дизайнеры Ольга Тимофеева и Лидия Бабушкина.

В Артёмовске пройдет большой танцевальный флешмоб для всех желающих «Вперед, Россия!», а также горожане смогут побывать на региональном фестивале оркестров народных инструментов «Народное гуляние».

Москва

На выставке «Россия» на ВДНХ будет организована презентация, в рамках которой посетители смогут узнать о туристическом потенциале региона, совершить виртуальную экскурсию «300 лет сильных идей» по Уралу и его центру, городу Екатеринбургу, а также поучаствовать в викторине на знание истории и основных достопримечательностей Среднего Урала.

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