Эксклюзивная премьера фильма про Niletto состоится 12 июня

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Трек артиста «Любимка» взорвал все чарты. В год выпуска его послушали 40 миллионов раз. Фильм же является не просто классической историей про быстрый взлет, но и попыткой понять, что стало причиной выгорания музыканта. Посмотреть фильм можно будет в онлайн-кинотеатре KION.
Режиссером проекта стал Станислав Сорокин. Производством фильма занималась «Свердловская киностудия». Картина даже принимала участие в Московском международном фестивале 2024 года и ее показали в кинотеатральном прокате.
В самом начале фильма Niletto говорит о себе. Он заявляет, что он простой парень с улиц, которому нравятся музыка и спорт.
Режиссер проводит зрителя в студию артиста, знакомит с соавтором и продюсером Андреем Поповым и танцорами Алексеем Лутовиновым и Егором Хлебниковым.
Сорокин пообещал, что раскроет в своей картине те стороны жизни, о которых не говорят на интервью.
«Нелюбимка» является фильмом, который показывает героев в моменты их рассуждений о важных вопросах — кем они могли стать, что такое медийность, как она влияет на их жизнь и другие. Герои и сами заявляют, что они находятся на пути поиска новой цели.
Снимался фильм летом и осенью 2022 года в нескольких городах. Это Екатеринбург, Полевской, Первоуральск и другие. Также съемки были и в Москве. В последней съемочная команда посетила дома героев и студию.
Я привык жить с камерами вокруг меня, поэтому съемки в документальном фильме меня ничуть не смутили, я смог остаться собой в присутствии объектива операторов. Я был бы рад сняться в проекте, который снимает мою жизнь двадцать четыре в день и семь дней в неделю со всех возможных ракурсов, — рассказывает Niletto.
Он отметил, что финальным результатом остался доволен.
Фильм «Нелюбимка» покажет, откуда идут корни певца NILETTO и его команды. Я сам вырос на Урале, поэтому мне было особенно отрадно вместе с парнями отправиться на их малую родину в Екатеринбург и Свердловскую область, увидеть, в какой атмосфере сформировались артисты, и с какими людьми они общались. Мне было важно рассказать историю поиска вдохновения, который сопровождают страх одиночества и травмы прошлого, — сказал режиссер-постановщик Станислав Сорокин.
Он отметил, что артист хорошо показывает, что не стоит бояться своих желаний. Наоборот, нужно верить в свои мечты и добиваться их исполнения.