В сибирском регуправлении специальной связи рассказали о трендах грузоперевозок

В числе главных достижений Зайцев назвал рост объемов грузовых перевозок в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону. Также он отметил, что в течение 2023 года «Спецсвязь» активно доставляла экспонаты внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту протяженностью 4000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По его словам, за это время сибирский филиал «Спецсвязи» более чем в два раза нарастил чистую прибыль, а объем выручки вырос почти на треть. Об этом пишет nsk.kp.ru.