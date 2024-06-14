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В сибирском регуправлении специальной связи рассказали о трендах грузоперевозок

В сибирском регуправлении специальной связи рассказали о трендах грузоперевозок

14 июня 2024, 06:42
Фото: пресс-служба Спецсвязи
Андрей Зайцев, руководитель регионального управления специальной связи по Сибирскому региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи»), отчитался о достижениях ведомства в регионе в первой половине 2024 года, а также рассказал о планах на будущее.

В числе главных достижений Зайцев назвал рост объемов грузовых перевозок в Новосибирской области и в целом по Сибирскому региону. Также он отметил, что в течение 2023 года «Спецсвязь» активно доставляла экспонаты внутри Сибирского региона, а также перевозила объекты культурного наследия по маршруту протяженностью 4000 км — из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По его словам, за это время сибирский филиал «Спецсвязи» более чем в два раза нарастил чистую прибыль, а объем выручки вырос почти на треть. Об этом пишет nsk.kp.ru.

При этом компания продолжает выполнять и свою основную уставную задачу — доставку секретных отправлений. Отмечается также рост показателей и по другим направлениям деятельности: опасные и коммерческие грузы, перевозка денежной наличности и драгоценных металлов, экспресс-отправлений. Антон Зайцев отметил, что филиал принимал непосредственное участие в перевозке документов ЦИКа во время президентских выборов. Подготовка к данной работе была начата еще в конце 2023 года.

«Вся необходимая документация нами была доставлена также в отдаленные и труднодоступные пункты Алтайского и Красноярского краев», — сказал он.

Помимо этого, Зайцев отметил возросший объем перевозок после ухода с рынка многих иностранных компаний. За рассматриваемый период «Спецсвязь» активно пополнила парк транспортных средств. В распоряжении предприятия появились новые тягачи, фургоны, бронированный транспорт. В текущем году компания намерена продолжить эту тенденцию.

Говоря о работе с кадрами, Зайцев сделал акцент на тщательном отборе принимаемых на работу кандидатов, поскольку деятельность компании связана с перевозкой отправлений высокой важности и особой ценности.

«Нам важно в интересах наших клиентов безопасно, надежно, качественно и в срок доставлять отправления из точки А в точку В. Поэтому к нам идут и работают профессиональные кадры с высоким уровнем ответственности», — поделился он.

Подводя итог, Андрей Зайцев указал, что управление работает в рамках общей стратегии развития ФГУП ГЦСС, направленной на дальнейшее устойчивое развитие и наращивание присутствия на всех рынках.

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