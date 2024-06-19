Свердловчане 55+ стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки продуктов. Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают их все более привлекательными для людей старшего поколения. Самую большую долю пользующихся доставкой занимает аудитория старше 55 лет. На нее приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 года. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 п. п., сообщают специалисты Big Data МТС.