Свердловчане 55+ стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки продуктов. Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают их все более привлекательными для людей старшего поколения. Самую большую долю пользующихся доставкой занимает аудитория старше 55 лет. На нее приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 года. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 п. п., сообщают специалисты Big Data МТС.
Поколение в возрасте 45-54 тоже часто выбирает услугу доставки продуктов. Их доля выросла на 5 п. п. и составляет 17,5%. Значительную долю на рынке занимает и возрастная группа 35-44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 п. п. по сравнению с прошлым годом, а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается.
Общее количество покупок с января по май 2023 к аналогичному периоду 2024 сократилось незначительно. Несмотря на это, средний чек заказов в мае 2024 стал на 15% выше, чем в мае 2023.
Согласно данным исследования, в топ-10 городов, где чаще всего пользуются сервисами доставки продуктов, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь.
Отметим, для исследования Big Data МТС анализировала данные таких сервисов доставки, как Ашан, Азбука вкуса, Лента, Перекресток/Vprok, Пятерочка, Самокат, ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Магнит.