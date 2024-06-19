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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Свердловчане 55+ стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

Свердловчане 55+ стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

19 июня 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
Жители Свердловской области старше 55 лет все чаще выбирают услуги сервисов доставки продуктов на дом. Среднее число пользователей этой возрастной категории с января по май 2024 года увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщают аналитики Big Data МТС.

Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки продуктов. Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают их все более привлекательными для людей старшего поколения. Самую большую долю пользующихся доставкой занимает аудитория старше 55 лет. На нее приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 года. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 п. п., сообщают специалисты Big Data МТС.

Поколение в возрасте 45-54 тоже часто выбирает услугу доставки продуктов. Их доля выросла на 5 п. п. и составляет 17,5%. Значительную долю на рынке занимает и возрастная группа 35-44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 п. п. по сравнению с прошлым годом, а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается.

Общее количество покупок с января по май 2023 к аналогичному периоду 2024 сократилось незначительно. Несмотря на это, средний чек заказов в мае 2024 стал на 15% выше, чем в мае 2023.

Согласно данным исследования, в топ-10 городов, где чаще всего пользуются сервисами доставки продуктов, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь.

Отметим, для исследования Big Data МТС анализировала данные таких сервисов доставки, как Ашан, Азбука вкуса, Лента, Перекресток/Vprok, Пятерочка, Самокат, ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Магнит.

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