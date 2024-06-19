В ТПП России рассказали о номинантах на премию «Золотой Меркурий»

Первый зампредседателя правления АО АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков уверен, что все финансовые организации должны действовать в направлении развития предпринимательства. Эксперт заявил, что предприятия сектора МСП, микробизнес и семейный бизнес участвуют в формировании национального благосостояния. «Премия „Золотой Меркурий“ не имеет аналогов. Она показывает, как развивается бизнес в нашей стране, особенно сейчас, в условиях чрезвычайных экономических условий. Из года в год, особенно в этом году, мы видим географическое и отраслевое расширение. Появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается совершенно не имеющие аналогов не только в России, а и в мире, программное обеспечение», — подытожил он.