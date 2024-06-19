В ТПП России рассказали о номинантах на премию «Золотой Меркурий»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
В текущем году на участие в конкурсе было подано свыше 400 заявок от 75 региональных палат. По словам организаторов, перечень задач мероприятия включает поддержку и продвижение предпринимательской деятельности на территории РФ.
Согласно заявлению президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина, достаточно внимания уделяется уровню проведения церемонии награждения. В регионы сообщают о победителях и лауреатах премии — соответствующие данные передаются главам администраций и бизнес-сообществу, чтобы впоследствии применять в совместном деле передовую практику. Многие победители позже пополняют списки членов комитетов, советов. «Мы номинируем специалистов, работающих на земле, малые предприятия, семейные предприятия. Для оценки приглашаются эксперты. Они оценивают также регулирующее воздействие законопроектов», — резюмировал Сергей Катырин.
Как сообщает gorod55.ru, претендовать на получение премии могут компании, в штате которых насчитывается не более 100 сотрудников. На федеральном этапе тоже существуют специальные номинации, одна из которых «Лучшая банковская программа для МСП».
Первый зампредседателя правления АО АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков уверен, что все финансовые организации должны действовать в направлении развития предпринимательства. Эксперт заявил, что предприятия сектора МСП, микробизнес и семейный бизнес участвуют в формировании национального благосостояния. «Премия „Золотой Меркурий“ не имеет аналогов. Она показывает, как развивается бизнес в нашей стране, особенно сейчас, в условиях чрезвычайных экономических условий. Из года в год, особенно в этом году, мы видим географическое и отраслевое расширение. Появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается совершенно не имеющие аналогов не только в России, а и в мире, программное обеспечение», — подытожил он.
Как и в предыдущие годы, партнером мероприятия стал химический холдинг ПАО «ФосАгро» (РФ).
Согласно заявлению Сироджа Лоикова, первого заместителя гендиректора ПАО «ФосАгро», холдинг выступает в качестве партнера конкурса уже более двух десятилетий, чем очень гордится. Благодаря премии из множества компаний МСП выделяются наиболее успешные в инновационной деятельности и социальной ответственности предприятия, предоставляющие услуги и выпускающие продукцию высокого качества. Их можно уверенно выводить на рынок. Относящаяся к социально ответственному предпринимательству компания «ФосАгро» поддерживает подобные начинания, так как устойчивое развитие холдинга базируется именно на социальной ответственности бизнеса. «Если мы это видим в малом и среднем бизнесе, мы очень стремимся к тому, чтобы этот бизнес поддерживать», — заключил специалист.