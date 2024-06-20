Суд оштрафовал администрацию Екатеринбурга за ярмарку на площади 1905 года

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Нарушения при проведении ярмарки стали причиной штрафа на сумму в 100 тысяч рублей, как следует из информации, опубликованной в базе данных суда, пишет uralpolit.ru.
Власти города привлекли к ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической безопасности на общественных мероприятиях. Решение суда вызвало несогласие в управлении Екатеринбурга, которые намерены подать апелляцию.
Официальный представитель управления цитирует слова пресс-службы, заявляя: «Мы выполнили все меры безопасности, связанные с антитеррористической защитой. Полиция дала рекомендации по улучшению безопасности, и мы их точно выполнели. После этого наше мероприятие было одобрено правоохранительными органами».