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Суд оштрафовал администрацию Екатеринбурга за ярмарку на площади 1905 года

20 июня 2024, 09:39
Суд наложил штраф на управление Екатеринбурга за организацию ярмарки на площади 1905 года. Решение было принято мировым судьей Надеждой Зиганшиной из судебного участка №2 Верх-Исетского района.

Нарушения при проведении ярмарки стали причиной штрафа на сумму в 100 тысяч рублей, как следует из информации, опубликованной в базе данных суда, пишет uralpolit.ru.

Власти города привлекли к ответственности за несоблюдение требований по антитеррористической безопасности на общественных мероприятиях. Решение суда вызвало несогласие в управлении Екатеринбурга, которые намерены подать апелляцию.

Официальный представитель управления цитирует слова пресс-службы, заявляя: «Мы выполнили все меры безопасности, связанные с антитеррористической защитой. Полиция дала рекомендации по улучшению безопасности, и мы их точно выполнели. После этого наше мероприятие было одобрено правоохранительными органами».

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