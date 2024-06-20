Суд оштрафовал администрацию Екатеринбурга за ярмарку на площади 1905 года

Официальный представитель управления цитирует слова пресс-службы, заявляя: «Мы выполнили все меры безопасности, связанные с антитеррористической защитой. Полиция дала рекомендации по улучшению безопасности, и мы их точно выполнели. После этого наше мероприятие было одобрено правоохранительными органами».