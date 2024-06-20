В ТПП РФ рассказали о поддержке отечественного бизнеса

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Катырин заявил, что российский бизнес приспособился к сложившимся условиям, но это не означает, что все трудности преодолены: каждый день преподносит какую-то новую проблему.
Председатель ТПП России отметил, что сейчас бизнес ищет пути развития в довольно сложной ситуации, в которой оказались и наша страна, и весь мир. Это касается поставок, логистики и других важных аспектов. Уже понятно, что большая часть российского бизнеса переместилась в так называемые государства большого Юга, Азиатско-Тихоокеанский регион.
В связи с этим всё более значимой становится работа в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Для России сейчас это наиболее важные направления, обеспечивающие рост экономики. При этом, согласно итогам минувшего года, рост экономики действительно есть. Об этом же говорят и прогнозы экономистов на текущий год и даже на ближайшее будущее.
Новые экономические возможности для нашей страны открываются в связи с расширением количества государств-участников БРИКС. Катырин напомнил, что 10 стран БРИКС — это примерно половина населения нашей планеты и около 37% мирового ВВП. Если углубляться дальше, то это 40% мировой нефтедобычи и ещё много разных показателей. Говоря проще — это большая часть мира, и такие масштабы дают участникам данного договора огромные возможности для развития. Он рассказал, что сегодня работа идет по линии делового совета, и ТПП РФ работает со всеми коллегами. Наполняется деловой совет, наполняются рабочие группы, обсуждаются регламенты работы и повестки. Торгово-промышленная палата России внесла целый ряд предложений, наращивающих возможности по деловому сообществу, в том числе это касается транспорта и логистики.
Катырин затронул тему малого и среднего предпринимательства и той помощи, которую оказывает субъектам МСП государство. По его словам, инструментов, которые на сегодняшний день выстроены для содействия малому и среднему бизнесу, достаточно много. И теперь необходимо научить субъектов МСП ориентироваться в этих инструментах для того, чтобы облегчить развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, крайне важно сократить отчётность, которой сегодня слишком много. Это осложняет предпринимателям жизнь и часто приводит к штрафным санкциям, так как не всем удается сдавать отчёты вовремя и правильно заполнять документацию.
Высокая учётная ставка также является проблемой для представителей малого и среднего предпринимательства. Сергей Катырин считает, что необходимо смотреть, каким образом будет развиваться бизнес, чтобы избежать дробления. Это серьёзный вопрос, решить который можно при помощи налоговой реформы. Уже предложен законодательный пакет, который существенно изменяет действующую в Российской Федерации систему налогообложения. Предусмотрены меры, направленные против дробления малого бизнеса, обеспечивающие его плавный рост без каких-либо препятствий.
Поделился председатель ТПП России и собственным видением задач, которые предстоит решать его структуре. Прежде всего это влияние на действующее в нашей стране законодательство путём формирования необходимой нормативно-правовой базы.
По словам Сергея Катырина, Торгово-промышленная палата России ежегодно сопровождает примерно 20 законодательных актов, которые сама же формирует и вносит на рассмотрение депутатов Государственной думы. Свыше 1600 нормативно-правовых актов приходят на оценку регулирующего воздействия на бизнес — эксперты ТПП РФ дают по этим документам заключения. Они считают данное направление одним из наиболее значимых как на региональном, так и на федеральном уровне.
Не менее важно, по мнению Сергея Катырина, развивать систему ТПП РФ в регионах, чтобы бизнес мог получать необходимую государственную поддержку.
Также он указал, что крайне важно и дальше выстраивать отношения на международном уровне. Это необходимо делать вопреки давлению коллективного Запада, стремящегося изолировать Российскую Федерацию от остального мира.
На сегодняшний день представительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации работают в 30 государствах. Что касается деловых советов с другими странами, то их уже 76. Работа ведётся несмотря на сильное санкционное давление, более того, она активно развивается. Существуют объединения предпринимателей, различные дочерние структуры. Услуги, которые палата оказывает бизнесу, это тоже немаловажная часть работы, это востребовано бизнесом.
Комментируя прошедший в Санкт-Петербурге международный экономический форум, Сергей Катырин отметил, что мероприятие показало желание других государств сохранять и развивать контакты с Россией.
Катырин назвал это вопросом доверия, из которого потом рождаются контракты и намерения реализовать их. Он акцентировал внимание на том, что для государств Востока доверие является важным фактором сотрудничества, как и для Российской Федерации.
Справка:
Серге́й Никола́евич Каты́рин (род. 2 октября 1954, Москва, СССР) — президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года. Родился 2 октября 1954 года в Москве.
В 2015 году Катырин получил премию «Импульс добра» в номинации «За лидерство в продвижении социального предпринимательства». В частности, было отмечено создание в Торгово-промышленной палате Координационного совета по вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства. Денежный приз Катырин пожертвовал в благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям».
Человек года по версии РБК в номинации «некоммерческие организации».
Почётный председатель кинологического союза Республики Южная Осетия.