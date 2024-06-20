В ТПП РФ рассказали о поддержке отечественного бизнеса

Катырин затронул тему малого и среднего предпринимательства и той помощи, которую оказывает субъектам МСП государство. По его словам, инструментов, которые на сегодняшний день выстроены для содействия малому и среднему бизнесу, достаточно много. И теперь необходимо научить субъектов МСП ориентироваться в этих инструментах для того, чтобы облегчить развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, крайне важно сократить отчётность, которой сегодня слишком много. Это осложняет предпринимателям жизнь и часто приводит к штрафным санкциям, так как не всем удается сдавать отчёты вовремя и правильно заполнять документацию.