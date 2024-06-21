Мэрии Екатеринбурга пригрозили уголовным делом за отсутствие штрафов за парковку

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Заместитель прокурора Екатеринбурга Артем Варданян остался недоволен работой председателя транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Игоря Ощепкова. На совещании стало известно, что мэрия позволила уйти от ответственности гражданам, не платившим за парковку на протяжении четырех месяцев, пишет Ура.ру.
По словам Ощепкова, от наказания ушло несколько тысяч человек из-за того, что Госавтоинспекция не предоставляла информацию о нарушителях. В ответ на это Варданян пригрозил перевести дело в «уголовную плоскость», если впредь вопрос халатного отношения не будет решен, и предупредил чиновника, что прокуратура будет надзирать за этим вопросом.
В ответ Ощепков заверил присутствующих, что контакт с ГИБДД уже налажен.