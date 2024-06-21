Мэрии Екатеринбурга пригрозили уголовным делом за отсутствие штрафов за парковку

По словам Ощепкова, от наказания ушло несколько тысяч человек из-за того, что Госавтоинспекция не предоставляла информацию о нарушителях. В ответ на это Варданян пригрозил перевести дело в «уголовную плоскость», если впредь вопрос халатного отношения не будет решен, и предупредил чиновника, что прокуратура будет надзирать за этим вопросом.