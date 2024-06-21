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Зампрокурора Екатеринбурга отчитал мэрию города за отсутствие штрафов за парковк

Мэрии Екатеринбурга пригрозили уголовным делом за отсутствие штрафов за парковку

21 июня 2024, 10:30
Фото: 1MI

Зампрокурора Екатеринбурга отчитал мэрию города за отсутствие штрафов за парковк

Конфликт между представителем прокуратуры и чиновником произошел в ходе совещания Общественной палаты, где рассматривалась реформа общественного транспорта.

Заместитель прокурора Екатеринбурга Артем Варданян остался недоволен работой председателя транспортного комитета мэрии Екатеринбурга Игоря Ощепкова. На совещании стало известно, что мэрия позволила уйти от ответственности гражданам, не платившим за парковку на протяжении четырех месяцев, пишет Ура.ру.

По словам Ощепкова, от наказания ушло несколько тысяч человек из-за того, что Госавтоинспекция не предоставляла информацию о нарушителях. В ответ на это Варданян пригрозил перевести дело в «уголовную плоскость», если впредь вопрос халатного отношения не будет решен, и предупредил чиновника, что прокуратура будет надзирать за этим вопросом.

В ответ Ощепков заверил присутствующих, что контакт с ГИБДД уже налажен.

#Ирина Кирилова#Политика#Общество#Прокуратура#Штраф#Парковка#Угроза#Мэрия#Екатеринбург
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