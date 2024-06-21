ВТБ Лизинг предлагает грузовые электромобили EVM PRO с выгодой более 1 млн рублей

Электрогрузомобиль EVM PRO разработан на базе шасси УАЗ Профи, имеет колесную формулу 4×2 и грузоподъемность до 1000 кг. Промтоварный фургон объемом 16 куб. м вмещает в себя до восьми европаллет. Дальность хода на одном заряде составляет 300 км, время полного заряда электромобиля — 2 часа. Опционально с автомобилем поставляется портативное зарядное устройство. Сфера применения EVM PRO — внутригородская логистика. Как показал опыт практических тест-драйвов в различных отраслях бизнеса, наиболее эффективно малотоннажные электрогрузовики можно использовать в сферах перевозок, торговли и обслуживания. При ежедневной эксплуатации ежегодная выгода может достигать 1 млн руб.