74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
«На фоне высоких ставок по ипотеке продавать „вторичку“ стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников», — говорит управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.
Чтобы облегчить и ускорить процесс продажи или покупки желаемой недвижимости, платформа запустила программу «Комфортная сделка». По словам Ерёмкина, она уже нашла поддержку среди 133 агентств недвижимости из разных регионов страны, специалисты которых знают нюансы локальных рынков и могут проводить в том числе сложные сделки, например, альтернативные.
Агенты сопровождают собственников на всех этапах продажи, начиная с оценки стоимости и заканчивая помощью в заключении сделки и взаиморасчетах. Платформа также предлагает инструменты для повышения заметности объявлений. Как отметили представители «Авито Недвижимости» это позволяет увеличить просмотры и обращения потенциальных покупателей в 2-3 раза.
По завершении сделки, риелторы получают комиссию, размер которой определяется в индивидуальном порядке с собственником, обычно она составляет около 2-3%.