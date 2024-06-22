74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору

Чтобы облегчить и ускорить процесс продажи или покупки желаемой недвижимости, платформа запустила программу «Комфортная сделка». По словам Ерёмкина, она уже нашла поддержку среди 133 агентств недвижимости из разных регионов страны, специалисты которых знают нюансы локальных рынков и могут проводить в том числе сложные сделки, например, альтернативные.