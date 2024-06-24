Глава ГК «Титан» рассказал об основных итогах ПМЭФ и развитии химпрома в РФ

Первое, о чем рассказал Сутягинский — это о налаженном процессе работе предприятия по семи импортозамещающим проектам в мало- и среднетоннажной химии. По его словам, в нынешнем году по трем из них компания уже ведет опытно-промышленное производство. Это метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Руководитель группы компаний указал, что из последних названных два не производят в РФ, но предприятие может обеспечить на 100% потребности внутреннего рынка в этих продуктах. Об этом пишет newizv.ru.