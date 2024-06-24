Глава ГК «Титан» рассказал об основных итогах ПМЭФ и развитии химпрома в РФ

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Первое, о чем рассказал Сутягинский — это о налаженном процессе работе предприятия по семи импортозамещающим проектам в мало- и среднетоннажной химии. По его словам, в нынешнем году по трем из них компания уже ведет опытно-промышленное производство. Это метионин, изофорон и полибутилентерефталат. Руководитель группы компаний указал, что из последних названных два не производят в РФ, но предприятие может обеспечить на 100% потребности внутреннего рынка в этих продуктах. Об этом пишет newizv.ru.
Сутягинский добавил, что в 2025 году «Титан» планирует запустить завод по изготовлению силикагелей и силиказолей в Дзержинске Нижегородской области. Кроме того, в Пскове в 2026 году будет введена в эксплуатацию вторая очередь производства ПЭТ/ПБТ.
В числе последних проектов — реконструкция производства фенол-ацетона, метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Более того, «Титан» располагает крупнейшими мощностями в стране среди по производству данных продуктов.
Спикер также отметил, что на фоне дефицита антисептиков и спиртосодержащих продуктов в 2021 году компании удалось запустить производство изопропилового спирта объемом до 60 тыс. тонн в год. В России это стало сырьевой базой для лакокрасочной, медицинской, химической, нефтеперерабатывающей и авиационной промышленностей.
В компании также отмечают рост инвестиций в 2024 году в 2 раза — до 15 млрд руб., при этом общий инвестиционный портфель реализуемых проектов сегодня превышает 350 млрд руб. Более того, по итогам текущего года компания планирует нарастить объем своей продукции до 800 тыс. тонн, при этом прогнозируемая выручка составит около 60 млрд руб.
Глава ГК «Титан» рассказал, что в рамках ПМЭФ-2024 были подписаны ряд важных соглашений о сотрудничестве. Одно из них — с Газпромбанком как со стратегическим партнером по реализации проекта ЭП-600 в Омской области.
Еще одно соглашение было подписано с Акционерным банком «РОССИЯ» и правительством Омской области. Оно направлено на подготовку и реализацию в регионе инвестпроектов в сфере мало- и среднетоннажной химии.
Сутягинский выразил уверенность, что в химической отрасли РФ необходимо достичь технологического лидерства: «Мы реализуем новые проекты, создаем собственную научную базу, работаем над инновационными технологическими решениями и формируем кадровый резерв. В регионах присутствия создаются инжиниринговые центры для проведения научных исследований, разработки и внедрения в производство современной полимерной продукции».
Резюмируя вышесказанное, он добавил, что такие центры станут инструментом технологического развития химпрома. Он отметил: подобный инновационный кластер уже создан в Омске. Ведется работа над созданием аналогичного центра в Пскове.