Корпорация МСП: цели первого этапа нацпроекта по МСП достигнуты

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Исаевич заявил, что сектор МСП сегодня демонстрирует высокую устойчивость и способность успешно адаптироваться к возникающим вызовам. В настоящее время в России зарегистрированы свыше 6,5 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме этого, более 10,5 млн граждан получили статус самозанятых, сообщает rbc.ru.
Глава КМСП подчеркнул, что сектор МСП вносит весомый вклад в формирование ВВП РФ и помогает нивелировать негативные последствия введенных против нашей страны санкций. Средние и малые компании успешно работают в тех отраслях, которые не так интересны крупным корпорациям. При этом на долю МСП приходится более 70% закупок по 223-ФЗ. Доля их продукции в госзакупках, особенно высокотехнологичной, значительно выросла за последние несколько лет.
МСП демонстрируют значимые успехи и в сфере импортозамещения. Ярким примером стало подписание на ПМЭФ-2024 контракта между Терским заводом алмазного инструмента и «Росгео». Речь в соглашении идёт о поставке бурового оборудования, ранее приобретавшегося за рубежом.
Пандемия и санкционные ограничения стали драйвером активизации предпринимательской деятельности в таких перспективных сегментах, как онлайн-торговля, курьерские услуги, IT-решения и производство одежды. Количество предпринимателей в сфере e-commerce увеличилось с 43 000 до 405 000.
Исаевич также напомнил о запущенной в 2022 году цифровой платформе МСП.РФ, где уже зарегистрировались более 850 тыс. бизнесменов. Данная площадка обеспечивает равный доступ к мерам господдержки вне зависимости от региона, в котором работает предприниматель.
Комментируя реализацию нацпроекта по МСП, Исаевич заявил, что основной задачей первого этапа было сохранение занятости и поддержка готовых к открытию или расширению компаний, создающих новые рабочие места. Эта цель, по словам эксперта, успешно достигнута. В настоящее время в секторе МСП задействованы свыше 27,6 млн человек.
В будущем предполагается переход от количественного к качественному росту малого и среднего бизнеса, при этом меры господдержки станут более целевыми.