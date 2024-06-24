Корпорация МСП: цели первого этапа нацпроекта по МСП достигнуты

Глава КМСП подчеркнул, что сектор МСП вносит весомый вклад в формирование ВВП РФ и помогает нивелировать негативные последствия введенных против нашей страны санкций. Средние и малые компании успешно работают в тех отраслях, которые не так интересны крупным корпорациям. При этом на долю МСП приходится более 70% закупок по 223-ФЗ. Доля их продукции в госзакупках, особенно высокотехнологичной, значительно выросла за последние несколько лет.