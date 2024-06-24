Супруга участника СВО из Екатеринбурга вручила подарок певцу SHAMAN

На форуме «Утро», проходившем в столице Урала, выступал известный российский артист Ярослав Дронов. Во время ответов на вопросы из зала на сцену поднялась девушка и вручила Ярославу картину собственного исполнения, пишет Ура.ру.



Ирина Хазина — жена военного из Екатеринбурга, который в настоящий момент находится в зоне СВО. По ее словам, муж вдохновляется песнями SHAMANA, поэтому она решила выразить певцу благодарность за творчество таким образом — картиной с главными символами России.



Исполнитель по достоинству оценил работу девушки. Перед тем, как принять картину, Ярослав встал на колено и поблагодарил девушку за подарок.