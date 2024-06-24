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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:46

Супруга участника СВО из Екатеринбурга вручила подарок певцу SHAMAN

Супруга участника СВО из Екатеринбурга вручила подарок певцу SHAMAN

24 июня 2024, 05:44
Фото: Ура.ру
На форуме уральской молодежи женщина подарила исполнителю картину с главными символами России: березами на фоне русского флага.

На форуме «Утро», проходившем в столице Урала, выступал известный российский артист Ярослав Дронов. Во время ответов на вопросы из зала на сцену поднялась девушка и вручила Ярославу картину собственного исполнения, пишет Ура.ру.

Ирина Хазина — жена военного из Екатеринбурга, который в настоящий момент находится в зоне СВО. По ее словам, муж вдохновляется песнями SHAMANA, поэтому она решила выразить певцу благодарность за творчество таким образом — картиной с главными символами России.

Исполнитель по достоинству оценил работу девушки. Перед тем, как принять картину, Ярослав встал на колено и поблагодарил девушку за подарок.

Напомним, 29 июня в Екатеринбурге состоится бесплатный концерт Коста Лакоста.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Подарок#Концерт#Екатеринбург#Shaman
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