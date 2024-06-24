Южный Урал вошел в топ-15 популярных направлений для туристов

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Регион уверенно занимает место в первой пятнадцатке туристического рейтинга страны, передает информацию о словах Текслера официальный пресс-центр местного правительства, пишет uralpolit.ru.
Управляющий отметил, что недавно Южный Урал не считался популярным местом для туризма. Однако в настоящее время здесь есть уникальные возможности для развития внутреннего отдыха, и эти возможности нужно максимально использовать. Это стало возможным благодаря оперативному реагированию на потребности туристического рынка, а главным двигателем этого процесса выступают малые и средние предприятия.
Текслер также подчеркнул помощь региона в осуществлении инвестиционных проектов в сфере туризма. Правительство активно поддерживает инвестиции на десятки миллиардов рублей, что позволит создать около двух тысяч рабочих мест.
Касательно улучшения доступности транспорта Текслер упомянул о модернизации аэродромов в Челябинске и Магнитогорске, а также о расширении географии авиаперелетов. В числе инвестиционных проектов он выделил соглашение о развитии курорта «Аджигардак», заключенное на ПМЭФ в текущем году. Среди туристических брендов региона Текслер назвал фестиваль авторской песни на Ильмене, Бажовский фестиваль народного творчества и Парижский полумарафон.