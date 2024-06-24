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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Южный Урал вошел в топ-15 популярных направлений для туристов

24 июня 2024, 14:51
Южная часть Урала стала одним из самых популярных направлений для отдыхающих. Управляющий Челябинской области — Алексей Текслер рассказал о повышении интереса к данному региону среди туристов.

Регион уверенно занимает место в первой пятнадцатке туристического рейтинга страны, передает информацию о словах Текслера официальный пресс-центр местного правительства, пишет uralpolit.ru.

Управляющий отметил, что недавно Южный Урал не считался популярным местом для туризма. Однако в настоящее время здесь есть уникальные возможности для развития внутреннего отдыха, и эти возможности нужно максимально использовать. Это стало возможным благодаря оперативному реагированию на потребности туристического рынка, а главным двигателем этого процесса выступают малые и средние предприятия.

Текслер также подчеркнул помощь региона в осуществлении инвестиционных проектов в сфере туризма. Правительство активно поддерживает инвестиции на десятки миллиардов рублей, что позволит создать около двух тысяч рабочих мест.

Касательно улучшения доступности транспорта Текслер упомянул о модернизации аэродромов в Челябинске и Магнитогорске, а также о расширении географии авиаперелетов. В числе инвестиционных проектов он выделил соглашение о развитии курорта «Аджигардак», заключенное на ПМЭФ в текущем году. Среди туристических брендов региона Текслер назвал фестиваль авторской песни на Ильмене, Бажовский фестиваль народного творчества и Парижский полумарафон.

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