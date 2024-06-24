Южный Урал вошел в топ-15 популярных направлений для туристов

Управляющий отметил, что недавно Южный Урал не считался популярным местом для туризма. Однако в настоящее время здесь есть уникальные возможности для развития внутреннего отдыха, и эти возможности нужно максимально использовать. Это стало возможным благодаря оперативному реагированию на потребности туристического рынка, а главным двигателем этого процесса выступают малые и средние предприятия.