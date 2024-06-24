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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Жители Алтайского края предпочитают Турцию и Казахстан для отдыха за границей

24 июня 2024, 18:07
Жители области Алтай стали чаще ездить в Турцию. За год количество поездок из этого региона в Турцию увеличилось на 86%. Однако Турция остается на втором месте по популярности, с первым местом занимает Казахстан.

Эти выводы сделали эксперты компании Yota («Йота») на основе анонимных данных о роуминге клиентов, пишет amic.ru.

В Сибири интерес к туризму поровну распределился между Турцией и Казахстаном. Оба направления привлекают путешественников. С начала года количество поездок в эти страны из регионов СФО возросло на 25%.

Компании МегаФон и Яндекс Браузер начали работу по борьбе с фишингом. В целом, в России лидирует Турция как самое популярное заграничное направление. За последние пять месяцев количество поездок в Турцию выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором и третьем местах находятся Казахстан (со снижением в 25%) и Беларусь (с ростом в 10%).

На четвертом месте — ОАЭ, где перед началом лета отмечается активный туристический сезон. Однако за год интерес к этой стране упал на 6%. Пятое место занимает Китай. За год количество поездок в Китай возросло на 26%, что помогло ему обойти Египет и Таиланд, где поток туристов снизился на 49% и 62% соответственно.

Россияне также начали интересоваться другими долгими путешествиями. Главным образом, растет спрос на страны Азии и Африки. Так, популярность Мальдив выросла у российских туристов в семь раз, Маврикия — в шесть раз, Япония — в 2,4 раза, Марокко — в 1,6 раза.

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