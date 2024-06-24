Жители Алтайского края предпочитают Турцию и Казахстан для отдыха за границей

Компании МегаФон и Яндекс Браузер начали работу по борьбе с фишингом. В целом, в России лидирует Турция как самое популярное заграничное направление. За последние пять месяцев количество поездок в Турцию выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором и третьем местах находятся Казахстан (со снижением в 25%) и Беларусь (с ростом в 10%).